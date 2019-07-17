Medikal estetikteki cilt gençleştirme tedavisinde değişmeyen trend: Mezolifting

Estetik konusu tarih boyunca tüm insanların ilgi alanında olmuştur. Süt banyosundan günümüz estetik müdahalelerine kadar amaç aynı; daha genç ve güzel görünmek... Medikal estetik uygulamalarda da en önem verdiğimiz konulardan biri 'doğallık' elbette. Eğer siz de "benim için doğallık önemli; ancak yaş alırken cildim ışıldamaya devam etsin" diyorsanız, mezolifting sizin için en doğru uygulama! Medikal Estetik Hekimi Seran Göçer, söz konusu uygulamanın etkileri hakkında tüm merak edilenleri anlattı. MEZOLİFTİNG İLE KAYBOLAN YILLARINIZI GERİ KAZANIN! Cildinizi gençleştirmek, ince çizgilerinden kurtulmak ve yaşınızı geriye atmak istiyorsanız mezolifting ile mutlaka tanışmalısınız. Mezolifting, yaşlanmanın ciltte bıraktığı kırışıklıklarda çok etkili bir uygulama olup, cildi gençleştirme veya daha iyi görünüm sağlama amacı ile cilde uygulanan mikroenjeksiyon tedavileridir.

El sırtındaki, yüz ve boyun bölgesindeki ince çizgi ve kırışıklıkların tedavisinde kullanılan mezolifting, cildin nemini arttırıyor ve yeni kollojen sentezini hızlandırıyor. Genellikle 35 yaş ve üstü kişilerde faydası daha belirgin. Uygulama; cilt içine küçük enjeksiyonlar halinde, cilt gençleştirici kokteylin verilmesi esasına dayanıyor. Mezolifting uygulaması, güneşin zararlı ışınlarından cildi koruyarak cilt yaşlanmasını geciktiriyor. Derinin tonusu arttırarak, cildin genel durumunu iyileştirmesine imkan veriyor. İşlem sırasında da kesinlikle ağrı hissedilmiyor.

YAŞLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

1. Beslenme ya da hormonal durum

2. Sigara

3. UV ışınlarına maruz kalma

4. Mekanik stres vb. 3 TEKNİK İLE UYGULANIYOR 1.Napaj: Bu teknikte sorunlu bölgeye yapılacak enjeksiyonlar epidermiş tabakasına uygulanır ve mezolift karışımı dermis tabakasına difüzyon yolu ile yayılır.

2. Dermal enjeksiyon: Enjeksiyonlar dermis içine uygulanır. En sık tercih edilen yöntem.

3. High frekans (rapid-pulse mode): Yeni nesil mezoterapi tabancaları yardımı ile uygulanan yüksek frekans ile enjeksiyon tekniğidir. MEZOLİFT KOKTEYL İÇERİĞİ (SOMON DNA'SI) İlk mezolift uygulamalarından beri hiç vazgeçilmeyen içeriklerden biri Somon DNA'dır. Dna molekülü ciltte bulunan fibroblast hücrelerindeki kollojen sentezini uyararak tamir mekanizmasını ortaya çıkarır. Tamiri artan cilt; yaşlanmaya karşı direnç kazanmış cilt demektir.

Bunun yanı sıra sıklıkla kokteyl içeriğinde bulunan hyaluronik asit, su tutma kapasitesi yüksek olduğundan tedavi sürecinde önemli bir görevi üstlenir. Ayrıca kokteyl içeriğinde anti-oksidan vitaminler (A, E, C, D, B) oligoelementler ve dolaşım düzenleyiciler de kullanılır. Multivitamin olarak; A - E - C - D ve B grup (B1, B2, B3, B4, B5, B6) vitaminleri, Folik Asit, Oligoelementler; Cu-Zn-Mg-Potasyum Clorid, Na, Aminoasitler; L-Arginine, L-Alanine, L-Asparagine, L-Glutamic Acıd, L-Cysteine, L-Glycine. Diğer madddeler; Procain, SF, D-Glukoz gibi seyreltici maddeler eklenebilir.