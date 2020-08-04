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Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bulaşık makinesi, sık yıkanma, deterjanlar, yüksek sıcaklık gibi etkenler bardakların çizilmesine ve matlaşmasına neden oluyor. Mat ve kirliymiş gibi bir görünüm oluşturduğu için çoğu zaman çözüm, bardakları yenilemek olarak görülüyor. Peki, bardakların çizilmesi önlenebilir mi? Çizilmiş bardaklar eski haline nasıl getirilir? Cevapları yazımızı sonuna kadar okuyarak öğrenebilirsiniz.

Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

Bardakların çizilmesinin en büyük sebebi, ne tezattır ki bulaşıkların yıkanmasında en çok yardımcınız olan bulaşık makinesidir. Bulaşık makinesinde birkaç konuya dikkat ederek yeni oluşacak çizikleri engelleyebilir, önerilerimizle de var olan çizikleri yok edebilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİ BARDAKLARI NEDEN ÇİZER?

Bulaşık makinesinin verimli bir şekilde çalışabilmesi için tuz ve parlatıcıya ihtiyacı vardır. Bu ikisinin eksik olduğu durumda makine düzgün çalışmamaya başlar ve çiziklerin oluşmasına sebep olur. Hepsinin bir arada olduğu bulaşık makinesi tabletleri, makinenizin ihtiyaç duyduğu tuz ve parlatıcıyı sağlamaz. Bu nedenle göstergeleri takip ederek tuz ve parlatıcının eksik olmamasına dikkat etmelisiniz. Şebeke suyunun sertliği ve kireç oranı, çizikler oluşmasına sebep olurken bu ikili suyu yumuşatarak çiziklerin oluşmasını engeller.

Bulaşık makinenizde kullanacağınız jel ve sıvı deterjanlar, parlatıcının olmadığı durumda parlatıcı gözüne ekleyebileceğiniz sirke, bulaşık makinesinin içinin belirli aralıklarla temizlenmesi uygulayabileceğiniz yöntemlerden birkaçı.

Makineye bulaşıkların nasıl yerleştirildiği de çiziklerin oluşmaması için önemli. Eğer bulaşık makinenizi gereğinden fazla dolduruyorsanız bu durum hem bulaşıkların düzgün bir şekilde temizlenmemesine hem de çiziklerin oluşmasına neden olacaktır. Bulaşıkları makineye kirli bir şekilde koymak yerine bir kağıt peçeteyle kirini alabilir ya da sudan geçirebilirsiniz. Kir kalıntıları bulunan bulaşıkları makineye yerleştirdikten hemen sonra yıkamadığınızda bu kalıntılar makinede beklediği süre içinde bulunduğu zemine kuruyup yapışacaktır. Sonrasında makinenin göndermiş olduğu tazyikli su, kalıntıların yüzeyden çıkarken çizikler oluşturmasına yol açar. Bu kalıntılar aynı zamanda makine içerisinde sağa sola hızlı bir şekilde çarpıp cam yüzeylerde çizikler oluşturur.

ELMA SİRKESİ

Çizilen bardaklarınız için kullanabileceğiniz yöntemlerden biri elma sirkesi. Elma sirkesini bire bir oranda suyla karıştırarak çizilmiş bardaklarınızı bu karışımın içerisinde bir saat kadar bekletin. Ardından yumuşak bir bezle ovalayarak bardakları parlatın. Eğer sirke kokusundan rahatsız olursanız hassas bir deterjanla elde yıkayabilirsiniz.

Eğer az sayıda bardakta çizik söz konusuysa bu durumda sirke damlattığınız ya da sirkeye batırdığınız bir bez ile çizik bardakları ovalayarak silmeniz yeterli. Ardından nazikçe yıkayıp kurutarak çiziklerin ve mat görünümün yok olduğunu göreceksiniz.

İNCİR YAPRAĞI

Evet, taze incir yaprağı kullanarak bardaklardaki çiziklerden kurtulabilirsiniz. Dalından kopardığınız taze incir yapraklarıyla çizilmiş cam bardaklarınızı ovmanız yeterli. Ardından elde ya da makinede yıkayarak çiziklere elveda diyebilirsiniz.

Verdiğimiz önerilerle cam bardaklarınızdaki çiziklerinizden kurtulabilir, tekrar oluşmasını engellemek için bulaşık makinenizi bakımdan geçirip kullanma talimatlarına uygun şekilde kullanabilirsiniz.

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