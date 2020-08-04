Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

Bardakların çizilmesinin en büyük sebebi, ne tezattır ki bulaşıkların yıkanmasında en çok yardımcınız olan bulaşık makinesidir. Bulaşık makinesinde birkaç konuya dikkat ederek yeni oluşacak çizikleri engelleyebilir, önerilerimizle de var olan çizikleri yok edebilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİ BARDAKLARI NEDEN ÇİZER?

Bulaşık makinesinin verimli bir şekilde çalışabilmesi için tuz ve parlatıcıya ihtiyacı vardır. Bu ikisinin eksik olduğu durumda makine düzgün çalışmamaya başlar ve çiziklerin oluşmasına sebep olur. Hepsinin bir arada olduğu bulaşık makinesi tabletleri, makinenizin ihtiyaç duyduğu tuz ve parlatıcıyı sağlamaz. Bu nedenle göstergeleri takip ederek tuz ve parlatıcının eksik olmamasına dikkat etmelisiniz. Şebeke suyunun sertliği ve kireç oranı, çizikler oluşmasına sebep olurken bu ikili suyu yumuşatarak çiziklerin oluşmasını engeller.

Bulaşık makinenizde kullanacağınız jel ve sıvı deterjanlar, parlatıcının olmadığı durumda parlatıcı gözüne ekleyebileceğiniz sirke, bulaşık makinesinin içinin belirli aralıklarla temizlenmesi uygulayabileceğiniz yöntemlerden birkaçı.