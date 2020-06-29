Meğer boşa vakit harcıyormuşuz! Pratik şekilde dip bucak mutfak temizliği yapmanın yolları...

Yemeklerinizi mis gibi tertemiz mutfaklarda pişirmek istiyorsunuz, değil mi? O zaman kolları sıvama zamanı! Düzenli bir çalışma ile dip bucak mutfak temizliği yapmak aslında çok kolay. Gözle görmesi çok da kolay olmayan noktalar gözünüze çarpmaya başladıysa artık derinlemesine temizlik yapmaya hazırsınız demektir. Haydi başlayalım…
Ocak kirlerin odak noktası olduğu için işe oradan başlamak mantıklı olur.
İlk önce ocağın üzerindeki teli kaldırın.
Ardından süngerinize biraz bulaşık deterjanı dökün ve kirlerin üzerinden geçin.
Beş dakika bekledikten sonra süngerinizi yıkayın ve üzerine birkaç damla çamaşır suyu damlatın.
Nemli bir el bezi ile ocağın üzerini durulayın.
Ocak teli ve gaz düğmelerini sünger ve bulaşık deterjanı yardımıyla temizleyin.
İşe öncelikle fırının içindeki tel ve tepsileri çıkarmakla başlayın.
Çeyrek su bardağı karbonat
Çeyrek su bardağı tuz
Yarım su bardağı ılık su
Yağlı ve kirli görünen yerlere bu karışımı uygulayın. Beş dakika bekledikten sonra süngerinize biraz bulaşık deterjanı dökün ve fırının her yerini silin. Ardından nemli bir bez ile bütün köpüğü temizleyin ve durulayın.
Buzdolabı temizliğine başlamadan önce atılması gereken şeyleri ayıklayın. Ardından buzdolabınızın her katını boşaltın.
Bir kovanın yarısı kadar su
İki yemek kaşığı karbonat
4 yemek kaşığı sirke
Bu karışımı hazırladıktan sonra buzdolabınızın her yerini silin. Sonrasında kuru bir el bezi ile aynı şekilde dip köşe silin. Dondurucunuzu da boşaltıp bu karışımla her yerini silin.
Dolaplarınızı temizlemek için bulaşık deterjanı, sirke ve ılık suyu bir kovada birleştirin. Bir sünger veya bez yardımıyla tüm dolaplarınızı bu karışımla silin. Sonrasında nemli bir bezle dolaplarınızı durulayın ve arkasından kurulayın.
Süngerinize biraz çamaşır suyu dökün ve musluk dahil evyenizin her yerinde gezdirin. Beş dakika bekledikten sonra tekrar süngerle evyenizi güzelce ovun. Sonra bol su ile durulayın.
Mikrodalga için ılık suya bulaşık deterjanı dökün ve bir bezle mikrodalganın içini dışını silin. Sonrasında temiz suyla ıslattığınız bezle durulayın.
Blender, kahve makinesi gibi diğer elektrikli aletlerinizi temizlemek için nemli bir bez kullanabilirsiniz.
Mutfağınızdaki çöpleri atmaya hazır hale getirin. Sonrasında yeri süpürün ve silin. İşte bu kadar!
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