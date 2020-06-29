KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Meğer boşa vakit harcıyormuşuz! Pratik şekilde dip bucak mutfak temizliği yapmanın yolları...

Meğer boşa vakit harcıyormuşuz! Pratik şekilde dip bucak mutfak temizliği yapmanın yolları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfağınızı temizlemek bütün zamanınızı alabilir. Her köşeyi, her eşyayı tek tek temizlemeniz gerekir. Bu sebeple adım adım ilerlerseniz işiniz daha kolay olur. Size dip bucak mutfak temizliğinde yardımcı olmak adına takip etmeniz gereken adımları sıralıyoruz. Önce beyaz eşyalar, diyoruz. Ocaktan başlayarak beyaz eşyalar, dolaplar, küçük ev aletleri derken bir bakmışsınız işiniz bitmiş bile!

Meğer boşa vakit harcıyormuşuz! Pratik şekilde dip bucak mutfak temizliği yapmanın yolları...

Yemeklerinizi mis gibi tertemiz mutfaklarda pişirmek istiyorsunuz, değil mi? O zaman kolları sıvama zamanı! Düzenli bir çalışma ile dip bucak mutfak temizliği yapmak aslında çok kolay. Gözle görmesi çok da kolay olmayan noktalar gözünüze çarpmaya başladıysa artık derinlemesine temizlik yapmaya hazırsınız demektir. Haydi başlayalım…

OCAK TEMİZLİĞİNE ÖNCELİK VERİN

Ocak kirlerin odak noktası olduğu için işe oradan başlamak mantıklı olur.

İlk önce ocağın üzerindeki teli kaldırın.
Ardından süngerinize biraz bulaşık deterjanı dökün ve kirlerin üzerinden geçin.
Beş dakika bekledikten sonra süngerinizi yıkayın ve üzerine birkaç damla çamaşır suyu damlatın.
Nemli bir el bezi ile ocağın üzerini durulayın.
Ocak teli ve gaz düğmelerini sünger ve bulaşık deterjanı yardımıyla temizleyin.

FIRININ İÇ VE DIŞ TEMİZLİĞİNİ ATLAMAYIN

İşe öncelikle fırının içindeki tel ve tepsileri çıkarmakla başlayın.

Çeyrek su bardağı karbonat
Çeyrek su bardağı tuz
Yarım su bardağı ılık su

Yağlı ve kirli görünen yerlere bu karışımı uygulayın. Beş dakika bekledikten sonra süngerinize biraz bulaşık deterjanı dökün ve fırının her yerini silin. Ardından nemli bir bez ile bütün köpüğü temizleyin ve durulayın.

BUZDOLABI VE DONDURUCU TERTEMİZ OLUYOR

Buzdolabı temizliğine başlamadan önce atılması gereken şeyleri ayıklayın. Ardından buzdolabınızın her katını boşaltın.

Bir kovanın yarısı kadar su
İki yemek kaşığı karbonat
4 yemek kaşığı sirke
Bu karışımı hazırladıktan sonra buzdolabınızın her yerini silin. Sonrasında kuru bir el bezi ile aynı şekilde dip köşe silin. Dondurucunuzu da boşaltıp bu karışımla her yerini silin.

SIRA GELDİ DOLAPLARA

Dolaplarınızı temizlemek için bulaşık deterjanı, sirke ve ılık suyu bir kovada birleştirin. Bir sünger veya bez yardımıyla tüm dolaplarınızı bu karışımla silin. Sonrasında nemli bir bezle dolaplarınızı durulayın ve arkasından kurulayın.

MUTFAK EVYESİ PARLAMAYA HAZIR

Süngerinize biraz çamaşır suyu dökün ve musluk dahil evyenizin her yerinde gezdirin. Beş dakika bekledikten sonra tekrar süngerle evyenizi güzelce ovun. Sonra bol su ile durulayın.

KÜÇÜK EV ALETLERİNİ UNUTMAYIN

Mikrodalga için ılık suya bulaşık deterjanı dökün ve bir bezle mikrodalganın içini dışını silin. Sonrasında temiz suyla ıslattığınız bezle durulayın.

Blender, kahve makinesi gibi diğer elektrikli aletlerinizi temizlemek için nemli bir bez kullanabilirsiniz.

GELDİK TEMİZLİĞİN SONUNA!

Mutfağınızdaki çöpleri atmaya hazır hale getirin. Sonrasında yeri süpürün ve silin. İşte bu kadar!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Bu detayları öğrenmeden sakın yatak almayın! Pişman olabilirsiniz...Bu detayları öğrenmeden sakın yatak almayın! Pişman olabilirsiniz...
Makrobiyotik diet nedir, nasıl yapılır?Makrobiyotik diet nedir, nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Meğer eski eşi 25 yaşındaki sevgiliyi tanıyormuş! Olay poz

Meğer eski eşi 25 yaşındaki sevgiliyi tanıyormuş! Olay poz

Ünlü sunucu verdiği frikikle olay oldu

Ünlü sunucu verdiği frikikle olay oldu

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Beyazlar içinde! Sütyen giymeyince olay oldu

Beyazlar içinde! Sütyen giymeyince olay oldu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Bunu uygularsanız yağmurdan sonra camınız kir ve toz tutmayacak! Sirke ile...

Bunu uygularsanız yağmurdan sonra camınız kir ve toz tutmayacak! Sirke ile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu detayları öğrenmeden sakın yatak almayın! Pişman olabilirsiniz...

Bu detayları öğrenmeden sakın yatak almayın! Pişman olabilirsiniz...

Bu yöntemlerle parkeler ilk günkü kadar parlak olacak! Zeytinyağı, sirke...

Bu yöntemlerle parkeler ilk günkü kadar parlak olacak! Zeytinyağı, sirke...

Bu hareketlerle kısa sürede kalça eritmek mümkün! Sadece bu 5 egzersizi yaparak...

Bu hareketlerle kısa sürede kalça eritmek mümkün! Sadece bu 5 egzersizi yaparak...

Ev yapımı tuvalet tableti ile tuvaletler mis gibi kokacak! Karbonat, bulaşık deterjanı...

Ev yapımı tuvalet tableti ile tuvaletler mis gibi kokacak! Karbonat, bulaşık deterjanı...

Bu yazıyı okuduktan sonra karpuz kabuklarını bir daha çöpe atmayacaksınız! İşte faydaları...

Bu yazıyı okuduktan sonra karpuz kabuklarını bir daha çöpe atmayacaksınız! İşte faydaları...

Deniz suyu ile bu sağlık sorunlarına savaş açacaksınız! Siyah noktalar, kepeklenme, bağışıklık...

Deniz suyu ile bu sağlık sorunlarına savaş açacaksınız! Siyah noktalar, kepeklenme, bağışıklık...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.