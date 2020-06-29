Meğer boşa vakit harcıyormuşuz! Pratik şekilde dip bucak mutfak temizliği yapmanın yolları...

Yemeklerinizi mis gibi tertemiz mutfaklarda pişirmek istiyorsunuz, değil mi? O zaman kolları sıvama zamanı! Düzenli bir çalışma ile dip bucak mutfak temizliği yapmak aslında çok kolay. Gözle görmesi çok da kolay olmayan noktalar gözünüze çarpmaya başladıysa artık derinlemesine temizlik yapmaya hazırsınız demektir. Haydi başlayalım…

OCAK TEMİZLİĞİNE ÖNCELİK VERİN

Ocak kirlerin odak noktası olduğu için işe oradan başlamak mantıklı olur.

İlk önce ocağın üzerindeki teli kaldırın.

Ardından süngerinize biraz bulaşık deterjanı dökün ve kirlerin üzerinden geçin.

Beş dakika bekledikten sonra süngerinizi yıkayın ve üzerine birkaç damla çamaşır suyu damlatın.

Nemli bir el bezi ile ocağın üzerini durulayın.

Ocak teli ve gaz düğmelerini sünger ve bulaşık deterjanı yardımıyla temizleyin.

FIRININ İÇ VE DIŞ TEMİZLİĞİNİ ATLAMAYIN

İşe öncelikle fırının içindeki tel ve tepsileri çıkarmakla başlayın.

Çeyrek su bardağı karbonat

Çeyrek su bardağı tuz

Yarım su bardağı ılık su

Yağlı ve kirli görünen yerlere bu karışımı uygulayın. Beş dakika bekledikten sonra süngerinize biraz bulaşık deterjanı dökün ve fırının her yerini silin. Ardından nemli bir bez ile bütün köpüğü temizleyin ve durulayın.