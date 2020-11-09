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Meğer bu kadar kolaymış! Bir lokması bile cinsel gücü artırmaya yetiyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Besinlerin gücünden faydalanarak cinsel performansınızı artırabilirsiniz. Cinsel yaşamınıza olumlu katkı sağlayacak sebze ve meyveleri sizler için sıraladık, buyursunlar.

Meğer bu kadar kolaymış! Bir lokması bile cinsel gücü artırmaya yetiyor

Yatağa gitmeden önce tüketeceğiniz bu gıdalar afrodizyak etkisi gösteriyor! Sadece tek bir lokmasıyla bile libidonuzu coşturacak 5 besin arasında bakın neler bulunuyor...

ZENCEFİL

Kan akışını hızlandıran zencefil, arter sağlığını iyileştirir ve cinsel performansı yükseltir. Gerçek anlamda etkisini görmek için haftada 3 kez tüketilmesi tavsiye edilir.

TON BALIĞI

Sağlam bir libido için B12 vitamini son derece önemlidir. Yapılan klinik çalışmalar sonucunda B12 vitamini eksikliğinde halsizlik ve libido düşüklüğü görüldü. Siz de yeterli düzeyde ton balığı tüketerek B12 vitamini eksikliğinizi giderip cinsel hayatınıza renk kazandırabilirsiniz.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği içindeki enzimler, libido artışına yardımcı olur. Bu sebeple her akşam bir avuç kabak çekirdeği yemeniz tavsiye edilir.

TURUNÇGİLLER

Yatakta mutlu eden yiyecekler arasında ilk sıralarda turunçgiller yerini alıyor. Bu meyvelerin ise şimdi tam da zamanı! Düzenli olarak greyfurt, mandalina, portakal tüketerek yataktaki performansınızı ateşleyebilirsiniz!

ENGİNAR

Bir lokmasında bile şifa var! Erkeklerin erken dönemde andropoza girmesine engel oluyor ve düzenli tüketildiğinde libidoyu canlandırıyor.


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