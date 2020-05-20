Meğer bu yüzden kokuyormuş! Elektrik süpürgesindeki kötü kokuyu gidermek için...

Elektrikli süpürgenizi kötü kokulardan arındırmanın çeşitli yolları var. Öncelikle kötü kokuların kaynağını bulmalı ve kokuya sebep olan durumun önüne geçmelisiniz. Elektrikli süpürgenizden gelen kötü kokuların olası sebepleri ve bu kokuları gidermek için çeşitli ipuçlarını sizler için derledik. Söz konusu yöntemleri uygulayıp gerekli bakım ve temizlikleri yaptıktan sonra süpürgenizin daha güzel kokmasını sağlayacaksınız.

1) TOZ TORBANIZI KONTROL EDİN

Elektrik süpürgesinden gelen kötü kokuların en yaygın sebeplerinden birisi bu olabilir. Pek çok elektrikli süpürge kullanıcısının başına gelen bu durumla karşılaşmak istemiyorsanız evinizi temizlerken aşağıdaki durumlara dikkat etmeniz gerekir:

Gıda maddelerini süpürgenizle çekmeyin. Yemek kalıntıları ya da ufak kırıntılar torbanızın içinde küflenip bir süre sonra koku yapabilir.

Nemli ya da ıslak zemin üzerinde süpürgenizi kullanmayın. Uzun süre ıslak maddelerle dolan torbanızdan kötü kokular gelebilir.

Süpürge torbanızı sık sık değiştirin. Her değiştirmede içini temizlemeyi ihmal etmeyin. Süpürgenizi parçalara ayırıp her parçaya nemli ya da mikrofiber bezle temizlik işlemi uygularsanız işiniz kolaylaşır.

Eğer süpürgenizin parçalarını yıkayarak temizlemek isterseniz mutlaka kullanma kılavuzuna bakın. Süpürgenizin yıkanamayacağını belirten bir uyarı olabilir.