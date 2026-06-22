KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bu gece tuvaletinize bir tutam tuz atın! Farka inanamayacaksınız

Klozete her gece yatmadan önce bir avuç kaya tuzu dökerseniz ne olur? İşte banyonuzdaki inatçı sarı lekeleri, kireci ve kötü kokuları kimyasal kullanmadan yok eden, banyo temizliğinin çehresini değiştirecek o mucizevi ve ekonomik yöntem:

Bu gece tuvaletinize bir tutam tuz atın! Farka inanamayacaksınız
Çiğdem Berfin Sevinç

Ev temizliğinin en sevilmeyen, en çok uğraştıran yeri şüphesiz banyolardır. Klozet kenarlarında biriken inatçı sarı lekeler, kireç artıkları ve geçmeyen kötü kokular için ağır kimyasal temizleyiciler yerine daha doğal ve ekonomik alternatifler tercih edilebilir. Banyonuzu tazelemek için uygulanan yöntemlerden biri de klozetin içine kaya tuzu dökme uygulamasıdır.

Bu gece tuvaletinize bir tutam tuz atın! Farka inanamayacaksınız 1

KLOZETE TUZ DÖKMEK NEDEN TERCİH EDİLİR?

Kaya tuzu, temizlik rutinlerinde yardımcı bir bileşen olarak bilinir.

Kirleri Yumuşatır: Suyla temas ettiğinde yüzeydeki birikintilerin yumuşamasına yardımcı olur.

Kireç ve Sararmayı Önler: Düzenli kullanımda tuvalet yüzeyinde oluşan kireç ve sarı lekelerin (sarro) birikmesini geciktirir.

Tesisat Bakımı: Kalıntıların daha kolay çözülüp akmasına destek olarak tesisatın temiz kalmasına yardımcı olur.

Bu malzeme karbonat ile birleştiğinde temizleme etkisi artar. Karbonat, banyo fayanslarındaki yüzey temizliği ve parlatma işlemleri için sıklıkla başvurulan bir maddedir. Karışıma eklenecek esansiyel yağlar ise banyoda ferah bir koku sağlar.

Bu gece tuvaletinize bir tutam tuz atın! Farka inanamayacaksınız 2

UYGULAMA TARZI

Bu yöntemin gece uygulanması, karışımın uzun süre etkileşimde kalmasını sağlar.

1. Hazırlık: 2 yemek kaşığı kaya tuzu ile 2 yemek kaşığı karbonat karıştırılır.Koku

2. Tercihi: Karışımın içine 5 damla limon, lavanta veya okaliptüs gibi bir esansiyel yağ eklenebilir.

3. Uygulama: Hazırlanan karışım gece yatmadan önce klozetin içine dökülür.

4. Güvenlik ve Hijyen: Hijyenin korunması ve koku yayılımı için klozet kapağı kapalı tutulur.

5. Sonuç: Gece boyu yüzeyde kalan karışım, sabah sifon çekilerek temizlenir.

Not: Bu yöntem genel hijyeni destekleyici bir uygulamadır. Tesisat sağlığı için haftada 1 veya 2 kez yapılması önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burcunuza göre bu yaz hangi filmi izlemelisiniz?Burcunuza göre bu yaz hangi filmi izlemelisiniz?
Banyo fayanslarındaki küfü gidermenin en iyi yolu!Banyo fayanslarındaki küfü gidermenin en iyi yolu!

Anahtar Kelimeler:
tuz tuvalet banyo temizlik gece kaya tuzu klozet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.