Bu gece tuvaletinize bir tutam tuz atın! Farka inanamayacaksınız

Ev temizliğinin en sevilmeyen, en çok uğraştıran yeri şüphesiz banyolardır. Klozet kenarlarında biriken inatçı sarı lekeler, kireç artıkları ve geçmeyen kötü kokular için ağır kimyasal temizleyiciler yerine daha doğal ve ekonomik alternatifler tercih edilebilir. Banyonuzu tazelemek için uygulanan yöntemlerden biri de klozetin içine kaya tuzu dökme uygulamasıdır.

KLOZETE TUZ DÖKMEK NEDEN TERCİH EDİLİR?

Kaya tuzu, temizlik rutinlerinde yardımcı bir bileşen olarak bilinir.

Kirleri Yumuşatır: Suyla temas ettiğinde yüzeydeki birikintilerin yumuşamasına yardımcı olur.

Kireç ve Sararmayı Önler: Düzenli kullanımda tuvalet yüzeyinde oluşan kireç ve sarı lekelerin (sarro) birikmesini geciktirir.

Tesisat Bakımı: Kalıntıların daha kolay çözülüp akmasına destek olarak tesisatın temiz kalmasına yardımcı olur.

Bu malzeme karbonat ile birleştiğinde temizleme etkisi artar. Karbonat, banyo fayanslarındaki yüzey temizliği ve parlatma işlemleri için sıklıkla başvurulan bir maddedir. Karışıma eklenecek esansiyel yağlar ise banyoda ferah bir koku sağlar.

UYGULAMA TARZI

Bu yöntemin gece uygulanması, karışımın uzun süre etkileşimde kalmasını sağlar.

1. Hazırlık: 2 yemek kaşığı kaya tuzu ile 2 yemek kaşığı karbonat karıştırılır.Koku

2. Tercihi: Karışımın içine 5 damla limon, lavanta veya okaliptüs gibi bir esansiyel yağ eklenebilir.

3. Uygulama: Hazırlanan karışım gece yatmadan önce klozetin içine dökülür.

4. Güvenlik ve Hijyen: Hijyenin korunması ve koku yayılımı için klozet kapağı kapalı tutulur.

5. Sonuç: Gece boyu yüzeyde kalan karışım, sabah sifon çekilerek temizlenir.

Not: Bu yöntem genel hijyeni destekleyici bir uygulamadır. Tesisat sağlığı için haftada 1 veya 2 kez yapılması önerilir.