KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Meğer bu yüzden kokuyormuş! Elektrik süpürgesindeki kötü kokuyu gidermek için...

Meğer bu yüzden kokuyormuş! Elektrik süpürgesindeki kötü kokuyu gidermek için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Elektrik süpürgesinden gelen kötü kokuların sebebini hiç düşündünüz mü? Bu kötü kokular süpürgenizin içerisinde birikmiş toz, kıl ve tüy gibi pisliklerin kokusu olabileceği gibi gıda kalıntılarının kokusu da olabilir. Sebebi ne olursa olsun süpürgenizin gerekli bakımını yapmalı ve kötü kokulardan kurtulmalısınız. İşte bu kokulardan kurtulma yolları!

Meğer bu yüzden kokuyormuş! Elektrik süpürgesindeki kötü kokuyu gidermek için...

Elektrikli süpürgenizi kötü kokulardan arındırmanın çeşitli yolları var. Öncelikle kötü kokuların kaynağını bulmalı ve kokuya sebep olan durumun önüne geçmelisiniz. Elektrikli süpürgenizden gelen kötü kokuların olası sebepleri ve bu kokuları gidermek için çeşitli ipuçlarını sizler için derledik. Söz konusu yöntemleri uygulayıp gerekli bakım ve temizlikleri yaptıktan sonra süpürgenizin daha güzel kokmasını sağlayacaksınız.

1) TOZ TORBANIZI KONTROL EDİN

Elektrik süpürgesinden gelen kötü kokuların en yaygın sebeplerinden birisi bu olabilir. Pek çok elektrikli süpürge kullanıcısının başına gelen bu durumla karşılaşmak istemiyorsanız evinizi temizlerken aşağıdaki durumlara dikkat etmeniz gerekir:

Gıda maddelerini süpürgenizle çekmeyin. Yemek kalıntıları ya da ufak kırıntılar torbanızın içinde küflenip bir süre sonra koku yapabilir.
Nemli ya da ıslak zemin üzerinde süpürgenizi kullanmayın. Uzun süre ıslak maddelerle dolan torbanızdan kötü kokular gelebilir.
Süpürge torbanızı sık sık değiştirin. Her değiştirmede içini temizlemeyi ihmal etmeyin. Süpürgenizi parçalara ayırıp her parçaya nemli ya da mikrofiber bezle temizlik işlemi uygularsanız işiniz kolaylaşır.
Eğer süpürgenizin parçalarını yıkayarak temizlemek isterseniz mutlaka kullanma kılavuzuna bakın. Süpürgenizin yıkanamayacağını belirten bir uyarı olabilir.

31

2) SÜPÜRGENİZE GÜZEL KOKULU MADDELER İLAVE EDİN

Süpürgenizden gelen kötü kokuları, güzel kokulu maddelerle nötrleyebilirsiniz. Aşağıdaki işlemleri uygulayarak hem süpürgenizin hem de odanızın güzel kokmasını sağlayın.

Toz torbalı süpürge kullanıyorsanız torbanızın içerisine koku çubuklarından koyabilirsiniz. Bu çubuklar internetten temin edilebilir.
Süpürgeniz su filtreli ise su haznesine sıvı kokular katabilirsiniz.
Süpürgenizin haznesine ya da temizlenecek zemin üzerine bir tutam tarçın serpiştirin. Tarçın yerine hoşunuza giden herhangi kurutulmuş meyveyi de ekleyebilirsiniz.
Süpürgenizin haznesine bir çay kaşığı kadar soda ilave ederek kötü kokuları nötralize edebilirsiniz.

32

3) SÜPÜRGENİZDEN GELEN YANIK KOKUSUNA DİKKAT EDİN

Her elektronik alette olduğu gibi elektrik süpürgelerinde de bozulmalar yaşanır. Eğer süpürgenizden yanık kokusu geliyorsa aletinizin motoru ya da elektrik devreleri arızalanmış olabilir. Bu durum oldukça tehlikeli olup profesyonel yardım gerektirebilir. Elektrik süpürgelerinden gelen yanık kokusunun sebepleri şunlar olabilir:

Süpürge haznesi aşırı tozlandığında ve düzenli olarak temizlenmediğinde ısınmaya başlar. Aşırı ısınma da beraberinde yanık kokusunu getirebilir.

Filtrelerde oluşan bir tıkanıklık durumunda hava akışı düzgün sağlanamadığı için yanık kokusu oluşabilir.

Uzun süre çalışan elektrikli süpürgeler aşırı ısındıkları için yanık kokusu oluşturabilir. Böyle durumlarda elektrikli süpürgelerin bir müddet dinlenmeleri gerekir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Yazlık giysi alacakların dikkatine! Sıcaktan bunalmamak için bu kumaşları seçmelisiniz...Yazlık giysi alacakların dikkatine! Sıcaktan bunalmamak için bu kumaşları seçmelisiniz...
Tarçın zayıflatır mı? Zayıflama için nasıl kullanılır?Tarçın zayıflatır mı? Zayıflama için nasıl kullanılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da eleme adayları belli oldu! "Üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Survivor'da eleme adayları belli oldu! "Üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Cemal Can gözyaşları içinde açıkladı: Yıllarca...

Cemal Can gözyaşları içinde açıkladı: Yıllarca...

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni haber

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni haber

Makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

Makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

Bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla dikkat çekti

Bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirsiniz! İşte o yöntemler...

Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirsiniz! İşte o yöntemler...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meğer elektrikli süpürge bu yüzden kötü koku yayıyormuş! Önlemek çok basit...

Meğer elektrikli süpürge bu yüzden kötü koku yayıyormuş!

Günlük pedlerin bu kullanım alanlarını ilk kez göreceksiniz! Video çekerken, çekmece temizlerken...

Günlük pedlerin farklı kullanım alanları

Dikkat! Çocuk sahibi olmaya hazır olmayabilirsiniz! Anlamak için...

Dikkat! Çocuk sahibi olmaya hazır olmayabilirsiniz! Anlamak için...

Bu iğne oyası modellerini herkes birbirinden sır gibi saklıyor! İşte o modeller...

Bu iğne oyası modellerini herkes birbirinden sır gibi saklıyor! İşte o modeller...

Yazlık giysi alacakların dikkatine! Sıcaktan bunalmamak için bu kumaşları seçmelisiniz...

Yazlık giysi alacakların dikkatine! Sıcaktan bunalmamak için bu kumaşları seçmelisiniz...

Ünlü iç mimardan en küçük banyoları bile derli toplu gösterecek depolama çözümleri!

Ünlü iç mimardan en küçük banyoları bile derli toplu gösterecek depolama çözümleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.