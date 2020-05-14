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Meğer cildimiz bu yüzden kuruyormuş! İşte kuruyan ciltler için bakım önerileri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cildin kuruması, en az yağlanması kadar rahatsız edici bir problemdir. Bu tip problemlerle karşılaşmamak için cildinize birkaç bakım yöntemi uygulamanız gerekiyor. Kış mevsiminde havanın soğuk ve rüzgarlı olmasının verdiği etkiyle birlikte ciltte kuruma sorunuyla karşılaşılır. Kuruyan cildin yaşlılık belirtileri diğer cilt tiplerine göre daha belirgin olur.

Meğer cildimiz bu yüzden kuruyormuş! İşte kuruyan ciltler için bakım önerileri...

Panik yapmaya hiç gerek yok. Cildinizdeki kuruluk sorununu yok etmek için yapabileceğiniz pek çok şey var. Cilt yapınıza uymayan ürünler kullanmamalısınız. Doğru bakım ürünlerini kullanmak birçok cilt sorununu ortadan kaldırır. Yüz yıkama jelinizi eksik etmeyin, makyajınızı temizlemeye hiçbir zaman üşenmeyin. İşte detayları ile birlikte kuruyan ciltler için bakım önerileri...

1. CİLT BAKIMINIZI ASLA AKSATMAYIN

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Cilt bakımınızı düzenli olarak yapmaya özen gösterin. Bunu bir rutin haline getirmediğiniz sürece cildinizdeki kuruma problemi gitgide artacaktır.

Cilt bakımınızı cilt tipinize uyum sağlayan bir temizleme jeli ve tonikle beraber yapabilirsiniz.
Dilerseniz cilt tipinize uygun bir sabun da kullanabilirsiniz.
Herhangi bir kozmetik ürün kullanmasanız bile yüzünüzü günde 3 kez yıkamaya özen gösterin.

2. NEM MASKESİ UYGULAYIN

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Kuruma problemi ile en çok savaşan ürün, nem maskesidir. Mutlaka güvenilir bir markanın nem maskesini edinin. İnternetten araştırarak en iyi maskeyi bulabilirsiniz.

Kurumuş cildin nemlenmesi için haftada 2 ya da 3 kez olacak şekilde nem maskesi uygulaması yapılmalıdır.
Nem maskesi, cildinizin nem dengesini sağlar ve daha parlak olmasına zemin hazırlamış olur.
Nem maskesi yaptığınızda cildinizin yumuşacık bir dokuya kavuştuğunu fark edeceksiniz.

3. YÜZÜNÜZÜ SICAK SU İLE YIKAMAYIN

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Yüzünüzü her zaman ılık ya da soğuk su ile yıkamayı tercih edin. Kaynamakta olan suyun daha temizleyici olduğuna dair söylentilere kulak asmayın.

Yüzü sıcak suyla yıkamak, cildin nemini yok eder ve kurumasına neden olur. Bunun yaşanmaması için sıcak suyla yüzünüzü yıkamamalısınız.
Termal ve doğal olan sularla yüzünüzü yıkamanız oldukça faydalıdır.

4. CİLDİNİZ ISLAKKEN NEMLENDİRİN

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Cildinizi ıslakken nemlendirmeniz gerekiyor. Eğer nemlendirici kullanmazsanız yüzünüzde kuruma problemi ortaya çıkar ve çatlamalar görülebilir.

Nemi ciltte daha uzun süre tutmak için nemlendirici kullanmak gerekiyor.
Yüzünüzde su damlaları varken nemlendirici uygularsanız daha olumlu sonuçlar elde edersiniz.
Güvenilir bir markanın cildinize uygun olan nemlendiricisini mutlaka edinin.

5. HAVLU KULLANIMINA SON VERİN

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Havlular, kumaş yapısı fark etmeksizin çoğu zaman cildi tahriş eder. Birçok kişi bunun farkına varmıyor olsa bile durum aslında böyledir. Havlu kullanma alışkanlığınızdan vazgeçmeye çalışın.

Havlu kullanmak yerine kağıt havlu kullanmalısınız.
Yüzünüzü kuruladıktan sonra serum kullanın.
1-2 hafta boyunca kumaş havlu kullanmadığınızda cildinizdeki değişimi siz de göreceksiniz.

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