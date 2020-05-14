Meğer cildimiz bu yüzden kuruyormuş! İşte kuruyan ciltler için bakım önerileri...

Panik yapmaya hiç gerek yok. Cildinizdeki kuruluk sorununu yok etmek için yapabileceğiniz pek çok şey var. Cilt yapınıza uymayan ürünler kullanmamalısınız. Doğru bakım ürünlerini kullanmak birçok cilt sorununu ortadan kaldırır. Yüz yıkama jelinizi eksik etmeyin, makyajınızı temizlemeye hiçbir zaman üşenmeyin. İşte detayları ile birlikte kuruyan ciltler için bakım önerileri...

1. CİLT BAKIMINIZI ASLA AKSATMAYIN

Cilt bakımınızı düzenli olarak yapmaya özen gösterin. Bunu bir rutin haline getirmediğiniz sürece cildinizdeki kuruma problemi gitgide artacaktır.

Cilt bakımınızı cilt tipinize uyum sağlayan bir temizleme jeli ve tonikle beraber yapabilirsiniz.

Dilerseniz cilt tipinize uygun bir sabun da kullanabilirsiniz.

Herhangi bir kozmetik ürün kullanmasanız bile yüzünüzü günde 3 kez yıkamaya özen gösterin.

2. NEM MASKESİ UYGULAYIN

Kuruma problemi ile en çok savaşan ürün, nem maskesidir. Mutlaka güvenilir bir markanın nem maskesini edinin. İnternetten araştırarak en iyi maskeyi bulabilirsiniz.

Kurumuş cildin nemlenmesi için haftada 2 ya da 3 kez olacak şekilde nem maskesi uygulaması yapılmalıdır.

Nem maskesi, cildinizin nem dengesini sağlar ve daha parlak olmasına zemin hazırlamış olur.

Nem maskesi yaptığınızda cildinizin yumuşacık bir dokuya kavuştuğunu fark edeceksiniz.