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Meğer cildiniz bu yüzden kuruyormuş! Bu 4 altın kural sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güneş ışınları, stres, yorgunluk ve çevresel etkenler cildinizin kurumasına ve hassaslaşmasına neden olabilir. Bir de üzerine pullanma, kaşıntı, tahriş, döküntü belirtileri çıkmaya başlayınca cildinizde erken yaşlarda kırışıklar görülebilir. Siz de cildinizde oluşan bu sorunlardan şikayetçiyseniz, uygulamanız gereken 4 altın kural ile cildinizi eski sağlığına tekrar kavuşturabilirsiniz.

Meğer cildiniz bu yüzden kuruyormuş! Bu 4 altın kural sayesinde...

Kuru cilt tipine sahipseniz diğer cilt tiplerine göre, bakımının daha zor olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Denemediğiniz ve uygulamadığınız yöntem kalmaz. Bu kadar hassas bir cilde sahip olduğunuz için her ürünü de kullanamazsınız. Burada en dikkat etmeniz gereken nokta cildinize zarar verecek kimyasal ürünlerden uzak durmanız. İşte cildinizin kurumasını önleyecek ve cildinizi hem sağlıklı hem de yumuşak görüntüsüne ulaştıracak kuru cilt bakım önerileri…

SUSUZ ASLA!

Öncelikle cildinize dışarıdan bakım yapmadan önce içeriden bakım yapmalısınız. Çünkü kuru cildin oluşmasındaki en büyük etken, yeterli derecede su tüketimi yapmamanızdan kaynaklanabilir. Günde en az 2 litre su içerek cildinize hem esnekliğini hem de elastikiyetini geri kazandırabilirsiniz. Ayrıca su kuruluğa neden olan toksinleri vücudunuzdan atar ve besin maddelerini de hücrelerinize taşımaya yardımcı olur.

CİLT TEMİZLİĞİ

Hangi cilt tipine sahip olursanız olun, sağlıklı bir cilde kavuşmak istiyorsanız cildinizi iyice temizlemeli ve doğru bakım uygulamalısınız. Kuru bir cilde sahipseniz cildinizi, uygun temizleyiciler ile günde 2 defa temizlemelisiniz. Burada kullandığınız ürünün cilt tipinize uygun olması gerekir.

Birçok sabun bazlı temizleyici, cildin nemini azaltıcı etkiye sahip sodyum lauril sülfat içerir. Bu yüzden yüzünüz için sabun olmayan temizleyiciler kullanmanız daha güvenli olabilir. Parfüme sahip temizleyicilerden de uzak durmalısınız. Yağ bazlı temizleyiciler, yağ içerikli micellar sular ve direkt yoğun yağlı temizleyicileri kullanmalısınız. Mesela Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Tüm bu temizlik işlemlerini yaptıktan sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Cilt kuruluğu ile mücadele ediyorsanız sıcak sudan kaçınmalısınız.

DOĞRU NEMLENDİRME

Her temizleme sonrası cildinizi nemlendirerek nem dengesini sağlamalısınız. Elbette cildinizi tahriş etmeyecek bir nemlendirici kullanmalısınız. Bunun yanında cildinize anında nem ve rahatlık vermesi açısından düzenli olarak nem maskesi de yapmalısınız. Bu maskeler cildinizi tazeleyerek parlak ve aydınlık bir görünüme kavuşturur. Cildinizi nemlendirmek için tam yağlı sütün doğallığından faydalanabilirsiniz. Sütte bulunan laktik asit, cildinizi nazik bir şekilde temizler ve kızarıklığı azaltarak cildinizdeki ölü deriyi kaldırır. İçindeki lipidler de cilde ek nemle nüfuz ederek cildin yeniden nemli dolgun ve yumuşak görünmesine yardımcı olur.

PEELİNG ETKİSİ

Kuru ve pul pul dökülen cildinizdeki ölü derilerden arınmak için düzenli olarak peeling yapmalısınız. Peelingi cilt dokusuna zarar vermeden nazik hareketlerle ve bastırmadan uygulamalısınız. Peeling cilt dokunuzu yeniler ve uygulanan diğer ürünlerin etkisini arttırır. Uygulamayı bitirdiğinizde cildinizi nemlendirmeyi unutmayın!


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