Meğer cildiniz bu yüzden kuruyormuş! Bu 4 altın kural sayesinde...

Kuru cilt tipine sahipseniz diğer cilt tiplerine göre, bakımının daha zor olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Denemediğiniz ve uygulamadığınız yöntem kalmaz. Bu kadar hassas bir cilde sahip olduğunuz için her ürünü de kullanamazsınız. Burada en dikkat etmeniz gereken nokta cildinize zarar verecek kimyasal ürünlerden uzak durmanız. İşte cildinizin kurumasını önleyecek ve cildinizi hem sağlıklı hem de yumuşak görüntüsüne ulaştıracak kuru cilt bakım önerileri…

SUSUZ ASLA!

Öncelikle cildinize dışarıdan bakım yapmadan önce içeriden bakım yapmalısınız. Çünkü kuru cildin oluşmasındaki en büyük etken, yeterli derecede su tüketimi yapmamanızdan kaynaklanabilir. Günde en az 2 litre su içerek cildinize hem esnekliğini hem de elastikiyetini geri kazandırabilirsiniz. Ayrıca su kuruluğa neden olan toksinleri vücudunuzdan atar ve besin maddelerini de hücrelerinize taşımaya yardımcı olur.

CİLT TEMİZLİĞİ

Hangi cilt tipine sahip olursanız olun, sağlıklı bir cilde kavuşmak istiyorsanız cildinizi iyice temizlemeli ve doğru bakım uygulamalısınız. Kuru bir cilde sahipseniz cildinizi, uygun temizleyiciler ile günde 2 defa temizlemelisiniz. Burada kullandığınız ürünün cilt tipinize uygun olması gerekir.