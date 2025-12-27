Kırmızı lahana keserek milyonlarca izlendi! "Bu da sanat mı?"

Performans sanatçısı Marie Caldera'nın sahnede kırmızı lahana kesmesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Modern sanat performansı olarak sunulan anlar, izleyenleri hem şaşırttı hem de tartışmaya sürükledi.

LAHANA İLE SANAT

Videoda sanatçının, izleyicilerin gözleri önünde bıçağı eline alarak lahanayı yavaş ve kontrollü şekilde kesmesi dikkat çekiyor. Sıradan bir mutfak eyleminin sahneye taşınması, performans sanatının sınırlarını yeniden gündeme getirdi.

YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bazı kullanıcılar bu performansı "anlam yüklü ve cesur bir sanat denemesi" olarak yorumlarken, bazıları ise "gündelik bir eylemin sanat adı altında sunulmasına" tepki gösterdi.

Kısa sürede binlerce etkileşim alan video, modern sanatın ne olduğu ve nerede başladığı sorusunu bir kez daha tartışmaya açtı.

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Herkes sanatçı olabilir mi?", "Sanat izleyeni mi yoksa sanatçıyı mı sınar?" gibi sorular öne çıktı. Lahana kesme performansı, en çok konuşulan videoları arasına girmeyi başardı.