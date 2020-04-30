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Meğer cilt bakımı için en önemli ürünlerdenmiş! Her mutfakta var...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfak, temizlik, sağlık derken pek çok alanda karbonatın faydaları saymakla bitmez. Karbonat, cilt bakımında da mucizeler yaratabiliyor. Evinizde bulunan malzemelerle karıştırarak kolaylıkla karbonat maskeleri hazırlayabilirsiniz. Karbonatı cilt bakımınız için daha önce kullanmadıysanız sizi birkaç maske tarifi ile tanıştıralım.

Meğer cilt bakımı için en önemli ürünlerdenmiş! Her mutfakta var...

Karbonat mutfağımızda her daim bulunan bir malzemedir. Ancak kullanım alanı sadece mutfakla sınırlı değil. Hamur işlerini kabartmak için kullandığınız karbonat, temizlik işlerinizde de en büyük yardımcılarınızdan biridir. Tüm bunların yanında cildinizi güzelleştirmek için de karbonatın doğal mucizesinden yararlanabilirsiniz. Özellikle siyah nokta ve sivilcelerle baş etmek konusunda çok etkili. Karbonatla birlikte yoğurt, limon gibi basit malzemeler kullanarak etkili maskeler elde edebilirsiniz. Karbonat gibi mucizevi bir malzeme sayesinde cildinizi ölü hücrelerden arındırabilir, nemlendirebilir, sivilce ve lekelerden kurtulabilirsiniz. Birbirinden etkili karbonat maskeleriyle tanışmaya hazırsanız başlayalım...

1) PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN SADECE KARBONAT VE SUYLA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ BİR MASKE!

Karbonatlı su maskesini cildinizi fazla yağ ve kirden arındırmak için evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Cildinize uyguladığınızda peeling etkisi yaratarak ölü hücreleri temizler. Siyah nokta ve sivilce problemini de büyük ölçüde giderir.

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  • 1 yemek kaşığı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı karbonat

Karbonatı ılık suyla macun kıvamına gelene kadar yavaş yavaş karıştırın. Sonrasında cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Maskeyi yüzünüzde 15 - 20 dakika beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın. Haftada 3 gün bu maskeyi cildinize uygulayabilirsiniz. Kısa süre içinde etkisini gösterecektir!

2) KARBONAT VE YOĞURT BİRLEŞİYOR, LEKELER KAYBOLUYOR!

Yoğurt içindeki vitamin ve mineraller cildinizi güzelleştirmeye yardımcı olur. Karbonat ile birleştiğinde cildinizi sivilce ve lekelerden arındırır. Yoğurt karbonat maskesini kırışık karşıtı olarak da kullanabilirsiniz. Doğal yoğurt kullanırsanız daha verimli sonuç alırsınız.

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  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 çay kaşığı karbonat
  • 2 çay kaşığı zeytinyağı
  • 4 damla limon suyu

Bir kapta bütün malzemeyi karıştırın. Yumuşak bir kıvam elde ettiğinizde dikkatlice cildinize sürün. Sadece 5 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Karbonat ve limon suyu lekelerle savaşır. Yoğurt sivilce gibi problemlerle başa çıkar. Bu sırada zeytinyağı da cildinizi nemlendirir. Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

3) KARBONAT VE BAL BİR ARAYA GELİNCE ORTAYA MUHTEŞEM BİR MASKE ÇIKIYOR

Karbonatı bal ile karıştırırsanız ortaya harika bir maske çıkar. Özellikle akne ve sivilce tedavisinde oldukça etkili.

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  • 2 yemek kaşığı karbonat
  • 1 yemek kaşığı bal
  • Çeyrek limon

Bir kasede karbonat, bal ve limon suyunu karıştırın. Karışımı macun haline getirin. Hazırladığınız maskeyi dairesel hareketlerle bütün yüzünüze sürün. 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bu maskeyi haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.

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