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Meğer çok kolaymış! Gür ve uzun kirpiklere sahip olmak isteyenlere hayat kurtaran tüyolar

02.08.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirpiklerimiz, yüzümüzün bütün ayrıntılarını öne çıkaran en önemli bölümü. Etkileyici bakışların da anahtarı aynı zamanda. Uzun ve gür kirpikler dikkatleri üzerine çekerek daha etkili şekilde göz teması kurmanızı sağlar. Göz teması ise her türlü iletişimin temeli. Kirpikleri uzatan ve gürleştiren bakım tüyoları ile siz de daha etkili göz teması kurabilirsiniz.

Meğer çok kolaymış! Gür ve uzun kirpiklere sahip olmak isteyenlere hayat kurtaran tüyolar

Göz makyajını etkileyici gösteren de uzun ve gür kirpikler. Bu yüzden kadınlar makyajlarından maskarayı eksik etmezler. Rimeller kirpikleri gür ve uzun göstermenin bir yolu olsa da doğal olarak bakımlı kirpiklere sahip olmak daha kalıcı bir çözüm. Peki, gür ve uzun kirpiklere sahip olmanızı sağlayacak bakım tüyoları nelerdir?

HİNT YAĞI VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

  • 1 çorba kaşığı Hint yağı ve 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırın.
  • İçerisine yarım çay kaşığı E vitamini yağı ekleyin ve karışımı boş, temiz bir maskara şişesine boşaltın.
  • Yüzünüzü yıkayıp makyajınızı temizledikten sonra temiz maskara fırçasıyla günde 1 kere uygulayın.
  • Yaklaşık 1 ayda istediğiniz sonucu alacaksınız.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 1-2 damla lavanta yağını karıştırın.
  • Temiz bir maskara şişesine doldurup, makyajını temizledikten sonra kirpiklerinize uygulayın.
  • 4-5 hafta kullandıktan sonra beklediğiniz sonucu alacaksınız.

ZEYTİNYAĞI

  • Zeytinyağı K vitamini, E vitamini ve antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir ürün. Bu da zeytinyağının kaş ve kirpik bakımı için eşsiz bir serum olduğunu gösterir.
  • Zeytinyağını her gece yatmadan önce temiz bir maskara fırçası yardımıyla sürerek 1 ayda daha gür ve uzun kirpiklere sahip olabilirsiniz.

ALOE VERA

  • 3 çay kaşığı aloe vera, 1 tatlı kaşığı Hint yağı ve yarım çay kaşığı E vitaminini karıştırarak elde ettiğiniz bakım serumunu, temiz bir maskara fırçası yardımıyla her gece makyajınızı temizledikten sonra kirpiklerinize uygulayın.
  • 6 haftada daha gür ve uzun kirpiklere kavuşacaksınız.
  • Bu karışımı daha çok miktarda hazırlayıp kapaklı bir şişede de 6 aya kadar saklayabilirsiniz.

VAZELİN

  • Vazelini parmağınıza alarak kirpiklerinize eşit miktarda sürün.
  • Yalnız yağlı yapısından ötürü kirpiklerinizi ağırlaştırıp kırma ihtimali olduğu için az miktarda kullanmaya özen göstermelisiniz.
  • Bu yöntemi 10 hafta boyunca her gece makyajınızı temizledikten sonra uygularsanız daha gür ve kalın kirpiklere sahip olacaksınız.

Tüm bunlara ek olarak makyajınızı temizlemek, kirpiklerinize ılık yeşil çay uygulamak ve kirpik diplerine düzenli masaj yapmak da kirpiklerinizin gür ve uzun olmasını sağlayacaktır.

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