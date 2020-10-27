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Meğer diş çürümesini önlemek bu kadar basitmiş! Deniz tuzu, tarçın ve...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Diş tozları, diş çürümesinin tedavi sürecinde etkilidir. Düzenli kullanımda çürümeyi durdurabilir ve diş sağlığına olumlu katkılar sağlar. Peki, çürümeyi önleyen diş tozu nasıl yapılır?

Meğer diş çürümesini önlemek bu kadar basitmiş! Deniz tuzu, tarçın ve...

Ev yapımı diş tozu tarifi ile çürüklere meydan okuyoruz! Çürük ağrılarını azaltacak, çürümeyi durduracak ve dişlerin beyazlamasına yardımcı olacak ev yapımı tarifimiz geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

Bir çay kaşığı karbonat
Bir yemek kaşığı deniz tuzu
Bir yemek kaşığı tarçın
4 yemek kaşığı beton kili
Bir tatlı kaşığı toz tarçın
4 yemek kaşığı kalsiyum tozu

YAPILIŞI

Derin bir kasenin içinde tüm malzemeleri karıştırın ve homojen bir karışım elde edin.
Bu karışım düzenli olarak kullanıldığında yaklaşık bir ay kadar yetebilir.
Dişlerinizi fırçalamak için diş fırçanızı bu karışıma batırın. Karışımı dişlerinizin her yerine ve diş etlerinize değdirin. Normal diş fırçalıyormuş gibi işlemi gerçekleştirin.
İki günde bir bu karışım ile dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.


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