Meğer elektrikli süpürge bu yüzden kötü koku yayıyormuş! Önlemek çok basit...

Eğer süpürgeniz toz torbalıysa her kullanımdan sonra boşaltmaya özen gösterin. Toz torbasının içinde kötü kokular hapsolur ve boşaltmadan tekrar kullandığınızda bu kötü kokular serbest kalır. Böylece evinize kötü kokular salınır. Eğer tam dolmadan boşaltmazsanız;

Filtreler süpürgenize çekilen havadaki tozları temizlerler. Eğer filtre tıkanırsa hava çıkamayacağı için kötü kokuya sebep olur. Filtrelerinizi yılda bir kez değiştirmeniz hem süpürgenizin performansını arttırır hem de kötü koku oluşmasına engel olur.

ISLAK VE NEMLİ ZEMİNLERİ SÜPÜRMEYİN

Eğer süpürürseniz torbanızın uzun süre ıslak ve nemli kalmasından dolayı kötü koku oluşmasına neden olur. Bu da süpürgenizden kötü koku gelmesine yol açar.

Bunları yapmanıza rağmen hala kötü koku geliyorsa:

Süpürgenizi güneşte kurutun. Kuruduktan sonra kullandığınızda kötü kokunun yok olduğunu göreceksiniz.

Biraz toz deterjan çektirip süpürdüğünüzde güzel ve temiz kokuyu evinizde duyabilirsiniz.

Süpüreceğiniz yere ya da toz torbanızın içine az bir miktarda tarçın serpiştirin. Böylelikle tarçının hoş kokusu kötü kokuları engelleyip evinizde ferah bir hava sağlar. Tarçın kokusunu sevmiyorsanız başka kurutulmuş hoş kokulu yiyecekleri deneyebilirsiniz. Bunlara örnek olarak kahve çekirdeğini verebiliriz.

Bir çay kaşığı yemek sodasını toz torbanıza yada süpüreceğiniz yere dökebilirsiniz. Yemek sodasının kokuyu nötrleme etkisi olduğundan kötü kokuların süpürgenizden çıkmasını engeller. Hatta yemek sodasını suyla karıştırıp süpürgenizin parçalarını ve filtresini temizlediğinizde de kötü kokuları engelleyebilirsiniz.

Bahsettiğimiz bu basit yöntemlerle süpürgenizden gelen kötü kokuları yok edebilirsiniz. Bu yöntemlerle hem kötü kokunun giderilmesini sağlayıp hem de evinizde ferah bir ortam olmasını sağlayabilirsiniz.

Süpürgenizin hep aynı performansta çalışmasını istiyorsanız bakım yapmayı ihmal etmemelisiniz. Bunun için düzenli olarak toz torbası ve filtrelerin değiştirilmesi, süpürgenizin temizlenmesi ve temizlendikten sonra iyice kurutulması gerekir. Bunları yaptıktan sonra süpürgenizden güzel kokular gelmesi kaçınılmazdır.

