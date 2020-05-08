Meğer ev temizliğinde de kullanılıyormuş! Zeytinyağı ile temizlik için...

Doğanın en kıymetli hediyesi zeytin ağacı; yapraklarıyla barış, meyvesinin altın rengindeki yağıyla mutluluğun sembolüdür. Bu yüzdendir ki zeytinyağı yüzyıllar öncesinde 'sıvı altın' olarak nitelendirilmiş. Mutfaklarımızda bol bol kullandığımız zeytinyağı ile 'zehirsiz' temizlik de yapmak mümkün. Hepimizin ortak derdi temizlik için doğaya ve insan sağlığına dost çözüm önerileri daha cazip olmaya başladı. İşte, evlerinin güzelliğini sıvı altından mahrum bırakmak istemeyenlere birkaç sihirli formül:

ANKASTRE VE ÇELİK YÜZEYLERİ PARLATMAK İÇİN AYRILMAZ İKİLİ

Hayalini kurduğunuz mutfak, parmak izleri ile kabusunuz olmasın. Çok şaşıracaksınız ama çözüm salata sosunda gizli. Paslanmaz çelik yüzeylerde istediğiniz parlaklığa kavuşmak için, önce püskürtmeli bir sprey yardımıyla sirke ile ön temizlik yapın. Kağıt havlu ile kuruladığınız paslanmaz çelik yüzeyi, birkaç damla zeytinyağı damlatılmış bir mikrofiber bezle yuvarlak hareketlerle silerek parlamasını sağlayabilirsiniz.

MOBİLYALARINIZI CİLALARKEN TOZLARA DA VEDA EDİN

Zeytinyağı sadece cildimizi değil, ahşabı da besler. Bir limonun suyuna ekleyeceğiniz bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çorba kaşığı su ile elde edeceğiniz karışımla, mobilyalara cila yapabilirsiniz. Bir temizlik bezini bu karışımla ıslatıp sıktıktan sonra mobilyanızı silin. 5 dakika bekledikten sonra kuru bir bezle ovalayarak istediğiniz parlaklığa kavuşabilirsiniz. Bu yöntemle mobilyalarınızın çok daha az toz tuttuğunu da fark edeceksiniz.