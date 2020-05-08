KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Meğer ev temizliğinde de kullanılıyormuş! Zeytinyağı ile temizlik için...

Meğer ev temizliğinde de kullanılıyormuş! Zeytinyağı ile temizlik için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ölmez ağaç zeytinin, her derde deva mucizesi zeytinyağının faydalarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Salata sosundan yemeklere lezzetin imzası zeytinyağı, en sağlıklı yağların başında yer alıyor. Cilt bakımından, saç bakımına hatta yanık ve tahrişlere pek çok alanda faydası olan bu şifa kaynağını ev temizliğinde de kullanabileceğinizi biliyor musunuz?

Meğer ev temizliğinde de kullanılıyormuş! Zeytinyağı ile temizlik için...

Doğanın en kıymetli hediyesi zeytin ağacı; yapraklarıyla barış, meyvesinin altın rengindeki yağıyla mutluluğun sembolüdür. Bu yüzdendir ki zeytinyağı yüzyıllar öncesinde 'sıvı altın' olarak nitelendirilmiş. Mutfaklarımızda bol bol kullandığımız zeytinyağı ile 'zehirsiz' temizlik de yapmak mümkün. Hepimizin ortak derdi temizlik için doğaya ve insan sağlığına dost çözüm önerileri daha cazip olmaya başladı. İşte, evlerinin güzelliğini sıvı altından mahrum bırakmak istemeyenlere birkaç sihirli formül:

ANKASTRE VE ÇELİK YÜZEYLERİ PARLATMAK İÇİN AYRILMAZ İKİLİ

Hayalini kurduğunuz mutfak, parmak izleri ile kabusunuz olmasın. Çok şaşıracaksınız ama çözüm salata sosunda gizli. Paslanmaz çelik yüzeylerde istediğiniz parlaklığa kavuşmak için, önce püskürtmeli bir sprey yardımıyla sirke ile ön temizlik yapın. Kağıt havlu ile kuruladığınız paslanmaz çelik yüzeyi, birkaç damla zeytinyağı damlatılmış bir mikrofiber bezle yuvarlak hareketlerle silerek parlamasını sağlayabilirsiniz.

MOBİLYALARINIZI CİLALARKEN TOZLARA DA VEDA EDİN

Zeytinyağı sadece cildimizi değil, ahşabı da besler. Bir limonun suyuna ekleyeceğiniz bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çorba kaşığı su ile elde edeceğiniz karışımla, mobilyalara cila yapabilirsiniz. Bir temizlik bezini bu karışımla ıslatıp sıktıktan sonra mobilyanızı silin. 5 dakika bekledikten sonra kuru bir bezle ovalayarak istediğiniz parlaklığa kavuşabilirsiniz. Bu yöntemle mobilyalarınızın çok daha az toz tuttuğunu da fark edeceksiniz.

6

GÜRÜLTÜCÜ MENTEŞELERDEN KURTULMANIN EN ETKİLİ YOLU

Hiçbir ses, ev halkı uyurken kalktığınızı anons eden bir kapı gıcırtısı kadar can sıkıcı olamaz. Menteşelerin gürültüsünü sona erdirmek için de ihtiyacınız, zeytinyağı. Zeytinyağı damlatılmış bir parça pamuk ile menteşeleri üst kısımlarından başlayarak temizleyin. Damlamaları engellemek için aşırı zeytinyağ kullanmaktan kaçının.

HER DERİNİN İHTİYACI ZEYTİNYAĞI

Konforu lüksle buluşturan deri mobilyalara hak ettikleri bakımı zeytinyağı ile sağlamak mümkün. Deri mobilyalarda zamanla oluşan çatlaklar için, 1/4 ölçü sirke, 1/4 ölçü zeytinyağ ve birkaç damla uçucu yağ ile bir karışım hazırlayabilirsiniz. Sirke ile deri mobilyayı nazikçe temizlerken zeytinyağı ile mobilyanızı besleyeceksiniz

ETİKET VE ÇIKARTMALARA ÇÖZÜM: ZEYTİNYAĞI

Tekrar kullanmak istediğiniz, tasarımını çok beğendiğiniz o şişenin bir fazlalığı var, o da etiketi. Yıkayarak çıkarma hatasına düşerseniz büyük ihtimalle sonuç üzücü olacaktır. Yapmanız gereken tek şey, çıkarmak istediğiniz etiketi birkaç damla zeytinyağı ile iyice yağlamak. Fiyat etiketlerinden de bu yöntemle kurtulmanız mümkün. Evinizde eşyalarınızı renkli çıkartmalarla süslemekten hoşlanan bir çocuğunuz varsa bu yöntemi hassas eşyalarınız için de kullanabilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
'Tuvalet kağıdını böyle kullanın' dedi, viral oldu'Tuvalet kağıdını böyle kullanın' dedi, viral oldu
Tırnak batması derdine son! Bitmeyen çileden kurtaracak etkili yöntemler Tırnak batması derdine son! Bitmeyen çileden kurtaracak etkili yöntemler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

'Tuvalet kağıdını böyle kullanın' dedi, viral oldu

'Tuvalet kağıdını böyle kullanın' dedi, viral oldu

Malzeme elinizin altında! Kötü kokudan hemen kurtulacaksınız

Malzeme elinizin altında! Kötü kokudan hemen kurtulacaksınız

Bu yöntemle çamaşırlarınız bembeyaz olacak!

Bu yöntemle çamaşırlarınız bembeyaz olacak!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çamaşır makinesinin temiz yıkamamasının sebebi buymuş!

Çamaşır makinesinin temiz yıkamamasının sebebi buymuş!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kimin aklına gelir ki? Ceviz kabuğunu kül haline gelene kadar yakın ve...

Kimin aklına gelir ki? Ceviz kabuğunu kül haline gelene kadar yakın ve...

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lavabodaki kötü kokular bu yöntemle geçiyor! Kahve, tarçın...

Malzeme elinizin altında! Kötü kokudan hemen kurtulacaksınız

Tuvalet kağıdından tasarruf etmenin yolunu bulan kadın viral oldu

'Tuvalet kağıdını böyle kullanın' dedi, viral oldu

Bu yöntemlerle çamaşırlarınız bembeyaz olacak! Limon suyu, karbonat, süt...

Bu yöntemle çamaşırlarınız bembeyaz olacak!

Regl döneminden önce ve sonra! Kadınlar yalnız olmadıklarını gösteriyor

'Hamile gibi duruyorum ama gerçek aslında...'

Evi çok daha hızlı temizlemek mümkün! İşte ev temizliğinin püf noktaları...

Gözünüzü korkutmayın sadece 5 dakikanınızı ayırın

Tuhaf gelebilir ama bu çözüm yolları evinizdeki kötü kokuları hemen giderecek!

Mucize gibi yulafı çöp kutusuna koyun bakın neler olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.