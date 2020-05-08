Meğer ev temizliğinde de kullanılıyormuş! Zeytinyağı ile temizlik için...

Doğanın en kıymetli hediyesi zeytin ağacı; yapraklarıyla barış, meyvesinin altın rengindeki yağıyla mutluluğun sembolüdür. Bu yüzdendir ki zeytinyağı yüzyıllar öncesinde 'sıvı altın' olarak nitelendirilmiş. Mutfaklarımızda bol bol kullandığımız zeytinyağı ile 'zehirsiz' temizlik de yapmak mümkün. Hepimizin ortak derdi temizlik için doğaya ve insan sağlığına dost çözüm önerileri daha cazip olmaya başladı. İşte, evlerinin güzelliğini sıvı altından mahrum bırakmak istemeyenlere birkaç sihirli formül:
Hayalini kurduğunuz mutfak, parmak izleri ile kabusunuz olmasın. Çok şaşıracaksınız ama çözüm salata sosunda gizli. Paslanmaz çelik yüzeylerde istediğiniz parlaklığa kavuşmak için, önce püskürtmeli bir sprey yardımıyla sirke ile ön temizlik yapın. Kağıt havlu ile kuruladığınız paslanmaz çelik yüzeyi, birkaç damla zeytinyağı damlatılmış bir mikrofiber bezle yuvarlak hareketlerle silerek parlamasını sağlayabilirsiniz.
Zeytinyağı sadece cildimizi değil, ahşabı da besler. Bir limonun suyuna ekleyeceğiniz bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çorba kaşığı su ile elde edeceğiniz karışımla, mobilyalara cila yapabilirsiniz. Bir temizlik bezini bu karışımla ıslatıp sıktıktan sonra mobilyanızı silin. 5 dakika bekledikten sonra kuru bir bezle ovalayarak istediğiniz parlaklığa kavuşabilirsiniz. Bu yöntemle mobilyalarınızın çok daha az toz tuttuğunu da fark edeceksiniz.
Hiçbir ses, ev halkı uyurken kalktığınızı anons eden bir kapı gıcırtısı kadar can sıkıcı olamaz. Menteşelerin gürültüsünü sona erdirmek için de ihtiyacınız, zeytinyağı. Zeytinyağı damlatılmış bir parça pamuk ile menteşeleri üst kısımlarından başlayarak temizleyin. Damlamaları engellemek için aşırı zeytinyağ kullanmaktan kaçının.
Konforu lüksle buluşturan deri mobilyalara hak ettikleri bakımı zeytinyağı ile sağlamak mümkün. Deri mobilyalarda zamanla oluşan çatlaklar için, 1/4 ölçü sirke, 1/4 ölçü zeytinyağ ve birkaç damla uçucu yağ ile bir karışım hazırlayabilirsiniz. Sirke ile deri mobilyayı nazikçe temizlerken zeytinyağı ile mobilyanızı besleyeceksiniz
Tekrar kullanmak istediğiniz, tasarımını çok beğendiğiniz o şişenin bir fazlalığı var, o da etiketi. Yıkayarak çıkarma hatasına düşerseniz büyük ihtimalle sonuç üzücü olacaktır. Yapmanız gereken tek şey, çıkarmak istediğiniz etiketi birkaç damla zeytinyağı ile iyice yağlamak. Fiyat etiketlerinden de bu yöntemle kurtulmanız mümkün. Evinizde eşyalarınızı renkli çıkartmalarla süslemekten hoşlanan bir çocuğunuz varsa bu yöntemi hassas eşyalarınız için de kullanabilirsiniz.
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