Meğer güneş ışığı gözlerde bu hastalıklara sebep oluyormuş! Uzmanlardan önemli açıklama...

Yazın kendini göstermesiyle birlikte, dışarıda vakit geçirme isteği de artıyor. Ancak ultraviyole ışınları da sağlığımızı tehdit etmeye devam ediyor. Güneşten yayılan bu zararlı ışınlar göz sağlığımızı kötü etkiliyor. Peki bu zararlı ışınlarının gözlerde sebep olduğu rahatsızlıklar neler? Hadi gelin, neden güneşten korunmamız gerektiğine bakalım.

GÜNEŞİN GÖZLERDE NEDEN OLDUĞU RAHATSIZLIKLAR

1. KAR KÖRLÜĞÜ (KERATİT)

Güneşe korumasız bakıldığında ve UV ışınlarına uzun süreli maruz kalındığında kar körlüğü görülebilir. UV ışınları, korneaya zarar vererek korneada yanık oluşmasına sebep olabiliyor. Bu durumu yaşayanlarda; gözü açamama, gözlerde şiddetli ağrı, ışığa bakamama ve göz yaşarması gibi şikayetler görülebilir.

2. KATARAKT

Görme konusunda önemli bir rol üstlenen göz mercekleri, zamanla saydamlığını yitirerek görme problemlerine neden olabilir. Katarakt denen bu durumun nedenlerinden biri, aşırı güneş ışığına maruz kalınmasıdır. Genellikle yaşlılığa bağlı olarak gelişse de güneşin etkin rol oynadığı coğrafyalarda gençlerde de görülebiliyor. Bu durum güneş ışınlarının göz üzerinde ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ortaya seriyor. Katarakt sorunu yaşayan kişilerde; görmede azalma, görüntü ve renklerde bozulma, netlikte ve gece görüşünde kayıp gibi şikayetler görülebilir.