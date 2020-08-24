Meğer güneş ışığı gözlerde bu hastalıklara sebep oluyormuş! Uzmanlardan önemli açıklama...

Yazın kendini göstermesiyle birlikte, dışarıda vakit geçirme isteği de artıyor. Ancak ultraviyole ışınları da sağlığımızı tehdit etmeye devam ediyor. Güneşten yayılan bu zararlı ışınlar göz sağlığımızı kötü etkiliyor. Peki bu zararlı ışınlarının gözlerde sebep olduğu rahatsızlıklar neler? Hadi gelin, neden güneşten korunmamız gerektiğine bakalım.
1. KAR KÖRLÜĞÜ (KERATİT)
Güneşe korumasız bakıldığında ve UV ışınlarına uzun süreli maruz kalındığında kar körlüğü görülebilir. UV ışınları, korneaya zarar vererek korneada yanık oluşmasına sebep olabiliyor. Bu durumu yaşayanlarda; gözü açamama, gözlerde şiddetli ağrı, ışığa bakamama ve göz yaşarması gibi şikayetler görülebilir.
2. KATARAKT
Görme konusunda önemli bir rol üstlenen göz mercekleri, zamanla saydamlığını yitirerek görme problemlerine neden olabilir. Katarakt denen bu durumun nedenlerinden biri, aşırı güneş ışığına maruz kalınmasıdır. Genellikle yaşlılığa bağlı olarak gelişse de güneşin etkin rol oynadığı coğrafyalarda gençlerde de görülebiliyor. Bu durum güneş ışınlarının göz üzerinde ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ortaya seriyor. Katarakt sorunu yaşayan kişilerde; görmede azalma, görüntü ve renklerde bozulma, netlikte ve gece görüşünde kayıp gibi şikayetler görülebilir.
3. SARI NOKTA HASTALIĞI
Bu hastalık görmenin merkezi olan sarı noktayı etkiliyor. Güneş ışığına aşırı derecede maruz kalınması halinde kalıcı görme kaybına kadar gidebiliyor. Yaşa bağlı olarak da gelişen bu hastalık güneş ışığına maruz kalındığı takdirde etkisini giderek arttırıyor. Güneşe direkt olarak bakıldığı durumlarda ise sarı noktada kalıcı hasarlara sebep olabiliyor. Hastalığın başlangıcında yazılar yamuk ve eğik görülüyor ve okuma zorlaşıyor. İlerlediğinde ise durum ciddileşiyor ve bakılan şey net algılanamıyor.
4. KUŞ KANADI (GÖZDE ET)
Kuş kanadı, gözdeki beyaz tabakayı kaplayan zarın kalınlaşmasıyla oluşur. Gözde kızarıklık, batma ve yanma gibi şikayetlerle başlayan bu durum ilerlediğinde, görme bozukluklarına yol açabiliyor. Bu rahatsızlık göz kanseriyle de karıştırılabiliyor.
5. GÖZDE KAYMA (ŞAŞILIK)
Güneş ışınları gizli şaşılık yaşayan kişilerin şaşılığının belirginleşmesine yol açabiliyor.
6. KANSER
Güneş ışınları göz kapağında ve gözü saran zarda kansere sebep olabiliyor. Bu durum göz kapağında, geçmeyen şişlik veya yara şeklinde; göz içinde ise kızarıklık ve ağrısız et olarak görülebiliyor.
Uzmanlar, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için 10.00 ve 16.00 arasında dışarı çıkılmamasını; çıkıldığında ise mutlaka güneş gözlüğü ve şapka kullanılması gerektiğini söylüyor. Göz sağlığı için göz çevresinin de korunmasının önemli olduğunu belirtiyorlar.
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