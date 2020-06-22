Meğer havluları yanlış yıkıyormuşuz! Kurutma makinesi ile…

Evin en çok kullanılan eşyalarından olan el ve yüz havluları yanlış yıkama sonrasında yumuşaklığını yitirir ve bu durum, su emme kapasitesinin azalmasına neden olur. Sert bir yapıya sahip olmaya başlayan havlular ise cildi rahatsız eder. İşte el ve yüz havlularını yıkamanın püf noktaları…

RENKLER ÖNEMLİ!

Havlularınızı çamaşır makinesi ile yıkamadan önce, açık ve koyu renkli olanları birbirinden ayırmalısınız. Aksi takdirde koyu renkli havlularınız o çok sevdiğiniz kar beyazı havlularınızın rengini değiştirerek can sıkıcı bir duruma neden olabilir.

YÜKSEK ISIDAN KAÇININ

Havlularınızı yüksek debrecede ısıda yıkamaktan kaçınmalısınız. Yüksek ısıya maruz kalan havluların dokuları bozulur ve bu durum havluların kullanım sürelerini kısaltır. Yıkamadan önce havluların etiketlerinde yer alan kullanım detaylarını inceleyerek kaç derecede yıkamanız gerektiğine dair en doğru bilgiyi edinebilirsiniz. Havlularınızı çamaşır makinesinde yıkarken bizim size tavsiye edeceğimiz sıcaklık 60 derece olacaktır.