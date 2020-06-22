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Meğer havluları yanlış yıkıyormuşuz! Kurutma makinesi ile…

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gün içerisinde sıklıkla kullanılan el ve yüz havluları çabuk kirlenir ve hijyenik olma özelliğini yitirir. Bu nedenle havlular düzenli olarak değiştirilmeli ve sık sık yıkanmalıdır. Hal böyle olunca pek çok kişinin kafasında “Havlular nasıl yıkanır?” sorusu gelir. Ya o çok sevdiğimiz kenarları özenli işlenmiş havlularımız adeta bir keçeye dönüşürse. İşte merak ettiğiniz o sorunun cevabı…

Meğer havluları yanlış yıkıyormuşuz! Kurutma makinesi ile…

Evin en çok kullanılan eşyalarından olan el ve yüz havluları yanlış yıkama sonrasında yumuşaklığını yitirir ve bu durum, su emme kapasitesinin azalmasına neden olur. Sert bir yapıya sahip olmaya başlayan havlular ise cildi rahatsız eder. İşte el ve yüz havlularını yıkamanın püf noktaları…

RENKLER ÖNEMLİ!

Havlularınızı çamaşır makinesi ile yıkamadan önce, açık ve koyu renkli olanları birbirinden ayırmalısınız. Aksi takdirde koyu renkli havlularınız o çok sevdiğiniz kar beyazı havlularınızın rengini değiştirerek can sıkıcı bir duruma neden olabilir.

YÜKSEK ISIDAN KAÇININ

Havlularınızı yüksek debrecede ısıda yıkamaktan kaçınmalısınız. Yüksek ısıya maruz kalan havluların dokuları bozulur ve bu durum havluların kullanım sürelerini kısaltır. Yıkamadan önce havluların etiketlerinde yer alan kullanım detaylarını inceleyerek kaç derecede yıkamanız gerektiğine dair en doğru bilgiyi edinebilirsiniz. Havlularınızı çamaşır makinesinde yıkarken bizim size tavsiye edeceğimiz sıcaklık 60 derece olacaktır.

DİĞER ÇAMAŞIRLARDAN AYRI YIKAYIN

Havluların sertleşmesini önlemek için dikkat etmeniz gereken bir diğer husus, havlularınızı diğer çamaşırlarınızdan ayırmaktır. Kirlenen havlularınızı biriktirin ve diğer çamaşırlarınızdan ayrı olarak yıkayın.

SİRKE KULLANIN

Sirkenin sadece sofrada değil, temizlikte de kullanıldığını artık bilmeyen kalmadı. Çamaşır makinesi kullanırken bulunduğunuz bölgedeki şebeke suyu havlularınızın sertleşmesinin en büyük nedenlerindendir. Bu durumun çözümünü yıkama programını başlatmadan önce makineye bir miktar sirke ekleyerek halledebilirsiniz. Böylece havlular şebeke suyunun olumsuz etkilerinden uzaklaşır ve yumuşak dokulu havlular özelliğini korur.

YUMUŞATICISIZ OLMAZ

Çamaşır makineniz ön yıkamasını tamamladığı zaman kaliteli bir çamaşır yumuşatıcı ile hem yumuşacık hem de mis gibi kokan havlulara sahip olabilirsiniz. Havlularınızın uzun süre yumuşaklığını koruması için her yıkamada çamaşır makinesine yumuşatıcı eklemeyi unutmayın.

MAKİNEYİ ÇOK DOLDURMAYIN

Verdiğimiz püf noktaların işe yaraması için, makinenizi çok doldurmamalısınız. Çünkü makinenizi tıka basa doldurduğunuzda, bu uygulamaların daha az etki etmesine ve havluların üzerinde kalan deterjan kalıntılarının cildinize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

KURUTMA MAKİNESİNDE KURUTUN

Eğer çamaşır kurutma makineniz varsa havlularınızı bu makinede kurutmak iyi bir fikirdir. Kurutma makineniz yoksa, çamaşır makinesin programı bittiğinde havluları bekletmeden kısa zaman içerisinde asmalısınız. Havlularınızın daha kısa sürede kurumasını istiyorsanız hava dolaşımının yoğun olduğu bir alan tercih edebilirsiniz.

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