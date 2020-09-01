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Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! Buzdolabına yiyecekleri yerleştirirken...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Buzdolabınızı etkili şekilde kullanmak için yiyeceklerin belirli bir düzende yerleştirilmesi önemli. Böylece hem enerji tasarrufu sağlamış hem de besinleri bozulmadan saklamış ve kullanmış olursunuz. Peki, bu düzen nasıl olmalı? Yiyecekler nasıl yerleştirilmeli? Buzdolabınızı en etkili şekilde kullanmanızı sağlayacak yerleştirme tüyoları yazımızda...

Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! Buzdolabına yiyecekleri yerleştirirken...

Varlığını kötü kokular etrafı sardığında hatırladığınız yiyecekler, suyu aktığı için bütün dolap içini ve diğer yiyecekleri kirleten etler… Bu durumlarla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Belirli kurallar doğrultusunda yerleştireceğiniz yiyeceklerle bunları tekrar yaşamazsınız. Peki, nedir bu kurallar? Gelin birlikte inceleyelim.

KUTULAR VE KAPLAR

Derin dondurucu ve buzdolabına yerleştireceğiniz yiyecekler için uygun kutu ve kaplar alarak düzeni sağlayabilirsiniz. Üstelik bu kapların üzerlerine etiket yapıştırıp dolaba koyduğunuz tarihi de yazabilirsiniz. Unutmayın ki, derin dondurucuya bile koysanız her ürünün bir saklama ömrü var. Bu süre ürün tiplerine göre değişiklik gösterse de; etler 6 ay, meyveler de 9-12 ay kadar saklanabilir diyebiliriz.

Ayrıca içini göremediğiniz kutulara içerisinde et, sebze ya da balık olduğunu belli eden hatırlatıcılar koyarak aradığınızı daha kolay bulabilirsiniz.

SOSLAR

Ketçap, mayonez, hardal gibi sosların kutularını ters bir şekilde tutmak önemli. Böylece kullanmak istediğiniz zaman ekstra bir güç kullanmadan sosun dökülmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bazen sos kutularını ters şekilde sabit tutmak zor olabilir. Bu noktada bir yumurta kartonu işinizi görecektir.

İLK BENİ YE!

Unutmayın, dolaba önce giren yiyecek önce tüketilmeli. Bunun için eskileri arkaya itmek yerine öne alabilir, böylece bozulmadan ve çürümeden tüketebilirsiniz. Ayrıca dolap içinde son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri de öne çıkarmak hem ev ekonomisine fayda sağlar hem de zehirlenmenizi engeller. Ayrı bir kutu hazırlayıp önce tüketilmesi gereken yiyecekleri bu kutu içerisine de yerleştirebilirsiniz.

YİYECEKLERİN YERLEŞTİRİLME SIRASI

Üst ve orta raflara pişmiş yemekler, kahvaltılıklar, süt ürünleri, hazır gıdalar; alt raflara ise et ve balık ürünlerini yerleştirmelisiniz. Bunun amacı, etlerden akabilecek kan ve suların dolaptaki diğer ürünleri ve yiyecekleri kirletmesini engellemek. Sebze ve meyveleri sebzelik bölümü olan çekmecelerde, yumurtaları ve ambalajlı ürünleri ise kapı raflarında depolayabilirsiniz. Böylece içerideki soğutma derecesi istenilen seviyelerde tutulmuş olur.

Ayrıca buzdolabını yerleştirirken ürünleri sıkıştırmamak ve buzdolabını %70 dolulukla kullanmak önemli. Bu sayede içerideki hava akışı sağlanmış ve yiyecekler eşit şekilde soğutulmuş olur.

PEKİ, BUZDOLABI NEREYE YERLEŞTİRİLMELİ?

Buzdolabını evinizdeki ısı kaynaklarından uzak bir yerde konumlandırmalısınız. Aksi takdirde buzdolabı ısınacağından kendini soğutmak için daha fazla enerji harcayacak ve enerji tüketimi kabarık bir fatura halinde size yansıyacaktır.

Ayrıca buzdolabının etrafını çok fazla doldurmamak ve arkasında yeterli miktarda boşluk bırakmak da önemli.

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