Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! Buzdolabına yiyecekleri yerleştirirken...

Varlığını kötü kokular etrafı sardığında hatırladığınız yiyecekler, suyu aktığı için bütün dolap içini ve diğer yiyecekleri kirleten etler… Bu durumlarla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Belirli kurallar doğrultusunda yerleştireceğiniz yiyeceklerle bunları tekrar yaşamazsınız. Peki, nedir bu kurallar? Gelin birlikte inceleyelim.

KUTULAR VE KAPLAR

Derin dondurucu ve buzdolabına yerleştireceğiniz yiyecekler için uygun kutu ve kaplar alarak düzeni sağlayabilirsiniz. Üstelik bu kapların üzerlerine etiket yapıştırıp dolaba koyduğunuz tarihi de yazabilirsiniz. Unutmayın ki, derin dondurucuya bile koysanız her ürünün bir saklama ömrü var. Bu süre ürün tiplerine göre değişiklik gösterse de; etler 6 ay, meyveler de 9-12 ay kadar saklanabilir diyebiliriz.

Ayrıca içini göremediğiniz kutulara içerisinde et, sebze ya da balık olduğunu belli eden hatırlatıcılar koyarak aradığınızı daha kolay bulabilirsiniz.

SOSLAR

Ketçap, mayonez, hardal gibi sosların kutularını ters bir şekilde tutmak önemli. Böylece kullanmak istediğiniz zaman ekstra bir güç kullanmadan sosun dökülmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bazen sos kutularını ters şekilde sabit tutmak zor olabilir. Bu noktada bir yumurta kartonu işinizi görecektir.