Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz! İşte tırnak bakımında 3 mucizevi yöntem...

Gün boyu su, sabun ve deterjana maruz kalan tırnaklar da en az eller kadar ilgiyi hak etmiyor mu? Tırnaklarınızı temiz ve kuru tutmak, kir ve bakterilerden korunmanın en kolay yoludur. Tırnakları dişleme alışkanlığı ise sadece tırnaklarınızın görünümüne zarar vermekle kalmaz, tükürüğünüz ile tüm mikrop ve bakterileri ağzınıza taşımanıza da neden olur.

En az dişlenmiş tırnaklar kadar, törpü yüzüne hasret kalmış tırnaklar da kötü görünür. Törpülerken zımpara yapmak yerine, nazikçe aynı yöne yapılan düzeltmelerle güçlü ve şekilli tırnaklara kavuşmak hiç de zor değil. Ellerinizi nemlendirmek için seçtiğiniz kremlerin, tırnak bakımına yönelik olması da işinizi kolaylaştırır. Ellerinizi kremlerken, tırnak diplerinize hafifçe masaj yapmayı alışkanlık haline getirmek uzun vadede kütikül sorunun çözümü olacaktır. Tırnakların, bu temel rutinler dışında biraz daha özene ihtiyacı var. Baktıkça gurur duyacağınız tırnaklar için düzenli kullanımla sihir yaratacak üç temel bakımı paylaşmak istiyoruz. Üstelik tamamen ev yapımı!