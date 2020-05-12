Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz! İşte tırnak bakımında 3 mucizevi yöntem...

Gün boyu su, sabun ve deterjana maruz kalan tırnaklar da en az eller kadar ilgiyi hak etmiyor mu? Tırnaklarınızı temiz ve kuru tutmak, kir ve bakterilerden korunmanın en kolay yoludur. Tırnakları dişleme alışkanlığı ise sadece tırnaklarınızın görünümüne zarar vermekle kalmaz, tükürüğünüz ile tüm mikrop ve bakterileri ağzınıza taşımanıza da neden olur.
En az dişlenmiş tırnaklar kadar, törpü yüzüne hasret kalmış tırnaklar da kötü görünür. Törpülerken zımpara yapmak yerine, nazikçe aynı yöne yapılan düzeltmelerle güçlü ve şekilli tırnaklara kavuşmak hiç de zor değil. Ellerinizi nemlendirmek için seçtiğiniz kremlerin, tırnak bakımına yönelik olması da işinizi kolaylaştırır. Ellerinizi kremlerken, tırnak diplerinize hafifçe masaj yapmayı alışkanlık haline getirmek uzun vadede kütikül sorunun çözümü olacaktır. Tırnakların, bu temel rutinler dışında biraz daha özene ihtiyacı var. Baktıkça gurur duyacağınız tırnaklar için düzenli kullanımla sihir yaratacak üç temel bakımı paylaşmak istiyoruz. Üstelik tamamen ev yapımı!
Portakalın sadece soğuk algınlığına iyi geldiğini düşünüyorsanız çok şaşıracaksınız. C vitamini deposu portakal ve zengin antioksidan kaynağı yağlarla, tırnaklarınızın daha hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz.
Bir yemek kaşığı portakal suyu, bir yemek kaşığı zeytinyağ, bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırarak elde edeceğiniz seruma tüm parmak uçlarınızı batırın.
On dakika bekledikten sonra tırnak diplerinize masaj yaparak serumu yıkayın ve ellerinizi kremleyin.
Bağımlısı olacağınız bu lüks bakım yağı, tırnaklarınızı besleyip, kırılmalarını önlerken kütikül sorununa da yardım eder.
Raf ömrü oldukça uzun olan bu yağı, steril edilmiş damlalıklı bir şişenin içinde hazırlayabilirsiniz.
İhtiyacınız olanlar ; üç yemek kaşığı jojoba yağı, bir yemek kaşığı hint yağı ve yarım yemek kaşığı tatlı badem yağı.
Günde bir kez tırnaklarınıza bu yağ ile masaj yapmanız yeterli.
Tırnaklarınızı kırılmalara karşı güçlendirmek ve de beyazlatmak ister misiniz?
İşte formül: Yarım limon suyunu, bir tatlı kaşığı bal, bir yemek kaşığı zeytinyağ ve iki diş ezilmiş sarımsak ile karıştırın.
Tırnaklarınızı 15 dakika kadar bu karışımda beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.
Bu karışımı sarımsak kokusundan rahatsız olmamak için akşamları uygulayabilirsiniz.
Haftada bir ya da iki kez uygulayabileceğiniz bu bakım ile sararmış, kırılgan tırnaklara veda edebilirsiniz.
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