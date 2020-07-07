Meğer herkes yanlış yapıyormuş! Kusursuz ve taşmayan oje görüntüsü için öneriler...

Her seferinde başka kadınların tırnaklarındaki oje daha mükemmel görünüyor ama siz onlar gibi oje süremiyor musunuz? Enseyi karartmayın, siz de pürüzsüz görünen ve tırnak dışına taşan oje sorunlarından önerilerimiz sayesinde kurtulabilirsiniz. İşte kusursuz oje sürmenizi kolaylaştıracak çok önemli püf noktalar…

TIRNAKLARINIZI HAZIRLAYIN

Kusursuz görünen ojelerin en büyük püf noktası tırnaklarınıza doğru manikürü yapmaktan geçer. Manikür yapmaya başlarken ilk olarak tırnaklarınızın üst yüzeyini süngerli bir törpüyle törpülemelisiniz. Daha sonra metal törpü ile törpüleyerek tarzınıza göre şekillendirebilirsiniz. Ayrıca oje sürmeden önce tırnaklarınızın üzerinde oje kalıntısı veya manikürden oluşan herhangi bir toz tanesinin olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu gibi durumlar pürüzsüz oje sürmenizi engeller.

BAZ KULLANMAYI ATLAMAYIN!

Tırnaklarınıza hemen ojeyi sürmek yerine ilk olarak tırnaklarınıza bir baz uygulamalısınız. Ojeden önce baz kullanarak hem ojenizi pürüzsüzleştirirsiniz hem de koyu renk ojelerinizi daha kolay çıkartabilirsiniz.