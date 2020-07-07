Meğer herkes yanlış yapıyormuş! Kusursuz ve taşmayan oje görüntüsü için öneriler...

Her seferinde başka kadınların tırnaklarındaki oje daha mükemmel görünüyor ama siz onlar gibi oje süremiyor musunuz? Enseyi karartmayın, siz de pürüzsüz görünen ve tırnak dışına taşan oje sorunlarından önerilerimiz sayesinde kurtulabilirsiniz. İşte kusursuz oje sürmenizi kolaylaştıracak çok önemli püf noktalar…
TIRNAKLARINIZI HAZIRLAYIN
Kusursuz görünen ojelerin en büyük püf noktası tırnaklarınıza doğru manikürü yapmaktan geçer. Manikür yapmaya başlarken ilk olarak tırnaklarınızın üst yüzeyini süngerli bir törpüyle törpülemelisiniz. Daha sonra metal törpü ile törpüleyerek tarzınıza göre şekillendirebilirsiniz. Ayrıca oje sürmeden önce tırnaklarınızın üzerinde oje kalıntısı veya manikürden oluşan herhangi bir toz tanesinin olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu gibi durumlar pürüzsüz oje sürmenizi engeller.
BAZ KULLANMAYI ATLAMAYIN!
Tırnaklarınıza hemen ojeyi sürmek yerine ilk olarak tırnaklarınıza bir baz uygulamalısınız. Ojeden önce baz kullanarak hem ojenizi pürüzsüzleştirirsiniz hem de koyu renk ojelerinizi daha kolay çıkartabilirsiniz.
KULLANDIĞINIZ OJENİN KALİTELİ OLMASINA DİKKAT EDİN
Tırnaklarınıza oje sürerek güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın. Bunun için de oje seçerken formaldehit, dibütil oftalat ve tolüen içermeyen ojeleri tercih etmelisiniz. Ayrıca ne kadar bu işin piri olursanız olun, kalitesiz bayat bir ojeyle başa çıkmanız hiç kolay değildir. Kurumaya yüz tutmuş ojeler tırnaklarınıza eşit bir şekilde yayılmaz ve katman katman durarak tırnaklarınızda hiç hoş olmayan görüntülere neden olur.
OJE ŞİŞENİZİ ÇALKALAMAYIN
Oje sürmeden önce birçoğumuzun yaptığı en büyük hatalardan biri oje şişesini azimle çalkalamaktır. Ancak sallanan oje içerisinde kabarcıklar oluşturur ve bu da ojenizi sürerken istemediğiniz bir kıvama getirir. Çalkalamak yerine avuç içinizle ovarak ısıtmak daha doğru bir yöntemdir.
TAŞMALAR İÇİN VAZELİN
Oje taşmalarını engellemek ve daha güzel görünen tırnaklara sahip olmak için tırnak kenarlarınıza vazelin sürmelisiniz. Böylece oje sürerek taşan kısımları daha kolay sileceksiniz. Silme işlemini asetona batırdığınız bir kulak çubuğu ile yapabilirsiniz.
3 FIRÇA DARBESİ YETERLİ
Şişeden bir miktar ojeyi fırçanıza alın ve tırnağınızın dibinden başlayarak fırçayı önce sola, sonra sağa daha sonra da ortaya doğru sürün. Böylece ojeyi tüm tırnağınıza eşit bir şekilde dağıtabileceksiniz. Ojeyi tek ve kalın bir katman yerine ilk olarak ince bir katman halinde ve kurduktan sonra ikinci bir katman halinde sürmelisiniz. Bu şekilde hem tırnaklarınız daha güzel görünecek hem de ojeleriniz daha çabuk kuruyacaktır. Son olarak parlatıcı sürebilirsiniz.
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