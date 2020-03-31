Meğer o durum saç dökülmesine sebep oluyormuş...

Kafamızdaki her bir saç telinin bir yaşam süresi olduğunu biliyor muydunuz? Bilimsel araştırmalara göre her bir saç telimiz ortalama dört ile altı yıl arası yaşıyor ve sonra dökülüyor. Bu durumda sağlıklı bir insanda ortalama 50 - 100 arasında bir saç teli dökülmesinin normal olduğunu söyleyebiliriz. Günlük dökülmenin bu sayıdan fazla olmaya başladığını düşünüyorsanız bu durumu ciddiye almalısınız. Çeşitli problemler nedeniyle saçlarınız dökülüyor olabilir. GENETİK FAKTÖRLER Genetik faktörlere dayalı saç dökülmelerinde cinsiyetler arası farklılık söz konusudur, erkeklerde ve kadınlarda farklı sebeplere dayanır. Erkeksi tip olarak adlandırılan saç dökülmelerinde hormonlara gösterilen duyarlılık nedeniyle saçlar dökülür ve bu durum kroniktir. Yaşımız ilerledikçe dökülme hızlanır ve kelliğe giden süreç yaşanır. Genç yaşlarda takviye tedavileri, mezoterapiler veya PRP tedavisine başlanırsa dökülme hızı yavaşlatılabilir. Bu tedaviler dökülmeyi yavaşlatır ve kelleşmeye gidilen süreyi uzatır. Bu tip dökülmeler sadece erkeklerde değil kadınlarda da görülebilmektedir. Özellikle genlerimizi aldığımız ailemizde kellik problemi var ise saç dökülmesi riski ile daha fazladır.

HORMONAL SORUNLAR Eğer hormonal problemleriniz varsa, adet düzensizlikleri ya da gecikmeleri yaşıyorsanız, aşırı sivilcelenme ve kilo alımında hızlanma gibi problemler yaşıyorsanız, bu belirtilere bir de saç dökülmesi eklenmişse bu defa hormonal saç dökülmesinden bahsedebiliriz. Bu problemlerin kaynağını adetin ikinci ya da üçüncü günü yaptırılacak bir kan tahliliyle belirlemek mümkün. Böyle bir durum yaşıyorsanız bir dermatoloji uzmanına başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Hormonal tedaviler bu tip saç dökülmeleri konusunda oldukça etkilidir. VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİĞİ Kişinin herhangi bir beslenme sorunu olmamasına rağmen saç için gerekli olan mineral ve vitaminlerin kanda eksik olması nedeniyle saçı dökülebilir. Eğer D vitamini, B12, biotin, folik asit, çinko, demir gibi mineral ve vitaminleriniz düşükse saçlarınız beslenemez ve canlılığını yitirerek dökülür. Hatta demir düşüklüğü olmayan bir bireyde bile demir minerali takviyesi saç dökülmesini azaltabilir. Bu tip durumlarda yapılacak takviyelerin mutlaka bir uzmana danışılarak giderilmesi gerekmektedir.