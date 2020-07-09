Meğer tırnak bu yüzden kırılıyormuş! Bu dertten sonsuza kadar kurtulmak mümkün!

Tırnaklarımızdan biri bile kırılsa veya ufacık bir yerinden çatlasa genelde dünyamız başımıza yıkılır. Genelde vitamin eksikliği, sürekli kimyasal madde uygulamak ya da yetersiz sıvı tüketmek gibi nedenlerle ortaya çıkan tırnak kırılması problemlerini bazı bitkisel çözümler ile önleyebiliriz. Tırnaklarımızın kırılmaması için onlara hangi bakımı uygulamamız gerektiğini biliyor musunuz? Cevabı yazımızda...
NEDEN TIRNAKLARINIZ KIRILIYOR?
Eğer kalsiyum, çinko, demir ve vitamin eksikliğiniz varsa tırnaklarınızın kırılması oldukça normaldir çünkü tırnaklarınızı ve saçlarınızı besleyen vitaminler bunlardır. Bunların yanı sıra eğer kronik kalp ya da akciğer rahatsızlığına, sedef hastalığına sahipseniz veya tırnaklarınızda mantar varsa da tırnaklarınız kırılıyor olabilir.
Tırnak kırılmasının en yaygın sebepleri olarak bunlar sayılsa da, bu problemin altında hastalık dışında nedenler de yatıyor olabilir. Örneğin; cildiniz çok kuruysa bir de bunun üzerine sürekli oje ve aseton gibi kimyasal ürünleri tırnaklarınıza sürüyorsanız tırnaklarınız size bir bir veda edecektir. Ojelerinizi ellerinizle kazıyarak çıkarıyorsanız, tırnaklarınızı yiyorsanız, tırnaklarınızın üst kısmı yerine yüzeyini törpülüyorsanız da tırnaklarınız kırılabilir. Bunun yanı sıra, tırnaklarınızı nemlendirmiyorsanız, aşırı sıcak ve soğuk suda yıkıyorsanız, tırnaklarınıza oje sürmeden önce zemin astarı kullanmıyorsanız ve artık yaşlandıysanız bunu söylemek istemezdik ama tırnaklarınızın kırılması çok normaldir.
TIRNAKLARINIZIN KIRILMASINI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ
Tırnaklarınız kırılıyorsa bile bu aslında dünyanın sonu değil. Eğer tırnaklarınızın bir rahatsızlık nedeniyle kırıldığını düşünüyorsanız en kısa zamanda uzman bir doktora görünebilirsiniz. Fakat eğer bir hastalıktan kaynaklanmadığı kanaatindeyseniz alacağınız basit önlemlerle tırnak kırılmalarının önüne geçebilirsiniz. Tırnaklarınızın kırılmaması için alabileceğiniz önlemler;
Tırnaklarınızı gereğinden fazla uzatmayın.
Tırnaklarınıza düzenli olarak bakım yapın ve kurumalarına engel olun, nemlendirin. Nemlendirme işlerini tırnak etlerinize de uygulayın.
Ne olursa olsun tırnaklarınızın yanlarını törpülemeyin. Bu tırnaklarınızın hassaslaşmasına neden olacaktır.
Bulaşık yıkarken veya ev işleriyle ilgilenirken eldiven kullanın. Çünkü tırnaklarınızı kimyasal içerikli maddelerle buluşturmak onların zarar görmesine neden olacaktır.
Oje sürerken tırnaklarınızda kalan yağı temizleyin.
Tırnaklarınızla ağır yüklerin altına girmeyin. Örneğin bir şeyi tırnaklarınızla açmaya çalışmayın.
Beslenmenize gereken özeni gösterin. Dengeli ve düzenli beslenin.
Çeşitli bitkisel yağlarla tırnaklarınıza sık sık bakım yaparak kırılmalarını engelleyebilirsiniz.
E VİTAMİNİ YAĞI
Tırnakları ve cildi besleyen E vitamini yağını tırnaklarınıza sürerek kırılmalarını önleyebilirsiniz. Önce E vitamini kapsülünü kırın ve 5 dakika boyunca masaj eşliğinde tırnaklarınıza yedirin, ardından ılık suyla durulayın.
ZEYTİNYAĞI
Tırnak etlerinizin üzerine sürdüğünüz zeytinyağını masaj yaparak tırnaklarınıza iyice yedirin. Güçlü nemlendirme özelliği sayesinde zeytinyağı tırnaklarınızı onarır.
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