Meğer tırnak bu yüzden kırılıyormuş! Bu dertten sonsuza kadar kurtulmak mümkün!

Tırnaklarımızdan biri bile kırılsa veya ufacık bir yerinden çatlasa genelde dünyamız başımıza yıkılır. Genelde vitamin eksikliği, sürekli kimyasal madde uygulamak ya da yetersiz sıvı tüketmek gibi nedenlerle ortaya çıkan tırnak kırılması problemlerini bazı bitkisel çözümler ile önleyebiliriz. Tırnaklarımızın kırılmaması için onlara hangi bakımı uygulamamız gerektiğini biliyor musunuz? Cevabı yazımızda...

NEDEN TIRNAKLARINIZ KIRILIYOR?

Eğer kalsiyum, çinko, demir ve vitamin eksikliğiniz varsa tırnaklarınızın kırılması oldukça normaldir çünkü tırnaklarınızı ve saçlarınızı besleyen vitaminler bunlardır. Bunların yanı sıra eğer kronik kalp ya da akciğer rahatsızlığına, sedef hastalığına sahipseniz veya tırnaklarınızda mantar varsa da tırnaklarınız kırılıyor olabilir.

Tırnak kırılmasının en yaygın sebepleri olarak bunlar sayılsa da, bu problemin altında hastalık dışında nedenler de yatıyor olabilir. Örneğin; cildiniz çok kuruysa bir de bunun üzerine sürekli oje ve aseton gibi kimyasal ürünleri tırnaklarınıza sürüyorsanız tırnaklarınız size bir bir veda edecektir. Ojelerinizi ellerinizle kazıyarak çıkarıyorsanız, tırnaklarınızı yiyorsanız, tırnaklarınızın üst kısmı yerine yüzeyini törpülüyorsanız da tırnaklarınız kırılabilir. Bunun yanı sıra, tırnaklarınızı nemlendirmiyorsanız, aşırı sıcak ve soğuk suda yıkıyorsanız, tırnaklarınıza oje sürmeden önce zemin astarı kullanmıyorsanız ve artık yaşlandıysanız bunu söylemek istemezdik ama tırnaklarınızın kırılması çok normaldir.