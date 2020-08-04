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Meğer tost makinesini temizlemek çok kolaymış! Bu yöntem hayat kolaylaştırıyor...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tost makinesi, kurtarıcı ev aletleri arasında yer alıyor. Evden aceleyle çıkarken hazırlanacak tost ya da kolay bir ızgara için sıklıkla tost makinelerine başvuruluyor. Sık kullanım sonucu haliyle sık sık da temizlemek gerekiyor. Üzerine yanıp yapışmış yemek artıklarını temizlemek zahmetli olsa da temizlemenin kolay yolları da bulunuyor.

Meğer tost makinesini temizlemek çok kolaymış! Bu yöntem hayat kolaylaştırıyor...

Tost makinesini basit bir tost hazırlamak için kullanabileceğiniz gibi gurme lezzetler yapmak için de kullanabilirsiniz. Kullanılan malzemeler çeşitlendikçe tost makinesinin ızgarası üzerinde oluşacak kirler de inatçı hale gelebiliyor. Gelin, tost makinesini temizlemek için kullanabileceğiniz farklı yöntemleri inceleyelim.

TOST MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?

Kullandığınız yağ, peynir, et, yumurta... Kalıntılar her kullanımdan sonra temizlenmediğinde bir süre sonra ısıyla birlikte kömürleşir. Tost makinenizi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okumanızı ve temizlenmesi için gerekli bilgileri edinmenizi öneriyoruz.

Eğer ızgaraları sökülüp takılan tarzda bir tost makinesine sahipseniz işiniz daha kolay. Her kullanımın ardından söküp suyun altında deterjanla temizlenebilen ızgaralar yapışmaz kaplamaya sahipse bulaşık teli kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Bulaşık süngerinin yumuşak kısmını kullanarak yıkamak çizilmenin önlenmesi için önemli. Bu şekilde çıkmıyorsa ızgaralar için üretilen özel ürünler kullanmak daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Sprey şeklinde püskürtülebilen ürünü bir süre ızgara üzerinde beklettikten sonra yıkamak ızgaralarınızı pırıl pırıl yapacaktır.

SABİT IZGARALAR

Izgaraları sökülüp takılmayan bir tost makinesine sahipseniz su ve deterjan kullanarak yıkayamayacağınız için işinizin daha zor olacağını düşünebilirsiniz. Ancak vereceğimiz önerilerle kolay temizlemek mümkün. Önemli olan nokta, tost makinesinin ızgaralarını her kullanımdan sonra temizlemek. Bunun sebebi yemek artıklarının yanarak inatçı hale gelmesini engellemek.

Kağıt peçeteleri su damlamayacak ancak kuru yer de kalmayacak şekilde ıslatın ve fişe takıp ısıttığınız tost makinesinin ızgarası üzerine serin. Ardından tost makinesinin fişini prizden çekin. Tost makinesinin üst ızgarasını da kapatarak bir süre bu şekilde bekletin. Su ısıyla birlikte buharlaşacak ve kirlerin yumuşamasına neden olacaktır. Ardından bir el bezi yardımıyla gerekirse önce deterjanlı silip sonrasında temiz bezle durulayarak ızgarayı temizleyebilirsiniz.

Bir başka seçenek de, ızgaranın üzerine serilecek olan yağlı kağıt ile tost makinenizi kullanmak olabilir. Böylece sabit ızgaraların zahmetli temizliğiyle uğraşmaz, sereceğiniz yağlı kağıdı işiniz bittikten sonra toplayıp çöpe atabilirsiniz. Tost makinesi ızgaralarının üzerini alüminyum folyo ile kaplayarak da ızgarayı kirden koruyanlar mevcut. Ancak alüminyum esansiyel olmayan bir eser elementtir yani vücutta çok çok küçük miktarlarda bulunabilir ama vücutta gerçekleşen herhangi bir reaksiyon için gerekli değildir. Alüminyum folyodaki alüminyum ısıyla beraber yiyeceklerinize geçer. Uzun süreli kullanımlarda vücutta özellikle de karaciğerde birikime neden olarak sizi zehirleyebilir. Bu nedenle alüminyum folyo kullanımından kaçınarak bunun yerine yağlı kağıt kullanabilirsiniz.

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