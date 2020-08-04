Meğer tost makinesini temizlemek çok kolaymış! Bu yöntem hayat kolaylaştırıyor...

Tost makinesini basit bir tost hazırlamak için kullanabileceğiniz gibi gurme lezzetler yapmak için de kullanabilirsiniz. Kullanılan malzemeler çeşitlendikçe tost makinesinin ızgarası üzerinde oluşacak kirler de inatçı hale gelebiliyor. Gelin, tost makinesini temizlemek için kullanabileceğiniz farklı yöntemleri inceleyelim.

TOST MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?

Kullandığınız yağ, peynir, et, yumurta... Kalıntılar her kullanımdan sonra temizlenmediğinde bir süre sonra ısıyla birlikte kömürleşir. Tost makinenizi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okumanızı ve temizlenmesi için gerekli bilgileri edinmenizi öneriyoruz.

Eğer ızgaraları sökülüp takılan tarzda bir tost makinesine sahipseniz işiniz daha kolay. Her kullanımın ardından söküp suyun altında deterjanla temizlenebilen ızgaralar yapışmaz kaplamaya sahipse bulaşık teli kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Bulaşık süngerinin yumuşak kısmını kullanarak yıkamak çizilmenin önlenmesi için önemli. Bu şekilde çıkmıyorsa ızgaralar için üretilen özel ürünler kullanmak daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Sprey şeklinde püskürtülebilen ürünü bir süre ızgara üzerinde beklettikten sonra yıkamak ızgaralarınızı pırıl pırıl yapacaktır.