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Meğer ünlülerin selülit giderici sırları buymuş! Elma sirkesi, acı biber...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pek çok kadını rahatsız eden selülit özellikle yaz mevsimi yaklaşırken en çok çare aranan sorunlardan biri. Kadınlar selülitsiz bir vücut için masajdan ilaca, kremden diyete pek çok reçeteye başvuruyor. Selülitten kurtulmanın sihirli bir yolu olsa güzel olmaz mıydı? Belki tamamen çözüm değil ama selülit görüntüsünü azaltmak için evde yapılabilecek pek çok tarif var. İşte bazıları…

Meğer ünlülerin selülit giderici sırları buymuş! Elma sirkesi, acı biber...

Selülitin vücuttaki bağ dokusu ve yağ dengesizliğinden oluştuğu biliniyor. Hormonlar, yağlı yiyeceklerin ağırlıkta olduğu diyetler, yaşam tarzı ve tabii ki genetik, bacaklardaki portakal kabuğu görüntüsünün yani selülitin oluşmasında etkendir. Bu problemin üstesinden gelmek için cilt doktoruna gidebilir, liposuctiondan pahalı kremlere kadar farklı seçenekleri deneyebilirsiniz. Ancak selülitten kurtulmak için çok daha ucuz ve doğal yollarını seçme şansınız da var. İşte selülitten kurtulmanız için denemeye değer 5 doğal tarif…

SELÜLİTTEN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI

1. SELÜLİTTEN KURTULMAK İÇİN ELMA SİRKESİ MUCİZESİ

Elma sirkesinin şifasından selülitlerden kurtulmak için de faydalanabilirsiniz. Çeşitli mineraller içirin elma sirkesindeki bileşenler selilüt görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Bir ölçü elma sirkesine 2 ölçü su ve birkaç damla bal koyup karıştırın ve selülitli bölgelere masaj yapın ve yarım saat bekletip yıkayın. Bunu günde 2 kez yapabilirsiniz.

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2. SELÜLİTE KAFEİNLE SAVAŞ AÇIN

Kahvedeki kafeinin cildi sıkılaştırma etkisi olduğunu biliyor muydunuz? 1/4 fincan kahve telvesini 3 yemek kaşığı esmer şeker ve 2 yemek kaşığı eritilmiş hindistancevizi yağı ila karıştırıp macun haline getirin. Selülitli bölgeye uygulayarak bir fırçayla masaj yapın. Kalan macunu kavanozda saklamayı unutmayın. En iyi sonuç için haftada 2-3 kez ve en az 1 ay uygulayın.

3. ACI BİBERİN SELÜLİTE ETKİSİ

Selülitleri gidermek için cilt üstünden uygulama kadar ağızdan alınan yiyeceklerin de etkisinin olduğu düşünülüyor. Acı biberin vücut ısısını artırdığı, metabolizmayı hızlandırdığı ve selülitlerin görünümünü azalttığı bir gerçek. Yemeğe koyamıyorsanız smoothienizin içine biraz serpmeyi deneyebilirsiniz.

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4. AROMATİK YAĞLARIN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Kan dolaşımını artırmak için büyülü bir karışım tarifimiz var; 2 yemek kaşığı üzüm çekirdeği yağı, 2 çay kaşığı greyfurt yağı, çay kaşığının dörtte biri kadar sedir ağacı yağı, aynı miktarda Itır çiçeği yağı ve son olarak 5 damla nane yağını karıştırın. Duştan önce uygulayıp dairesel hareketlerle masaj yapın. Duştan çıktıktan sonra bu kokteyli yine bacaklarınıza, kalçalarınıza uygulayın.

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5. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI-ZEYTİNYAĞI-NANE YAĞI ÜÇLÜSÜ SELÜLİT İÇİN BİREBİR

Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı cildi nemlendirip beslerken aromatik nane yağı da metabolizmanızı hızlandırır, kan dolaşımını artırır ve selülitten kurtulmanıza yardımcı olur. 1 su bardağı hindistancevizi şekerini, ¼ fincan erimiş hindistan cevizi yağı, ¼ fincan zeytinyağı ve 15 damla esansiyel nane yağı ile karıştırın, masaj yaparak uygulayın. Karışımı kapaklı bir kavanozda saklamayı unutmayın.

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Selülit, selülitten kurtulmanın doğal yolları,

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