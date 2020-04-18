Meğer ünlülerin selülit giderici sırları buymuş! Elma sirkesi, acı biber...

Selülitin vücuttaki bağ dokusu ve yağ dengesizliğinden oluştuğu biliniyor. Hormonlar, yağlı yiyeceklerin ağırlıkta olduğu diyetler, yaşam tarzı ve tabii ki genetik, bacaklardaki portakal kabuğu görüntüsünün yani selülitin oluşmasında etkendir. Bu problemin üstesinden gelmek için cilt doktoruna gidebilir, liposuctiondan pahalı kremlere kadar farklı seçenekleri deneyebilirsiniz. Ancak selülitten kurtulmak için çok daha ucuz ve doğal yollarını seçme şansınız da var. İşte selülitten kurtulmanız için denemeye değer 5 doğal tarif…

SELÜLİTTEN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI



1. SELÜLİTTEN KURTULMAK İÇİN ELMA SİRKESİ MUCİZESİ



Elma sirkesinin şifasından selülitlerden kurtulmak için de faydalanabilirsiniz. Çeşitli mineraller içirin elma sirkesindeki bileşenler selilüt görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Bir ölçü elma sirkesine 2 ölçü su ve birkaç damla bal koyup karıştırın ve selülitli bölgelere masaj yapın ve yarım saat bekletip yıkayın. Bunu günde 2 kez yapabilirsiniz.

2. SELÜLİTE KAFEİNLE SAVAŞ AÇIN



Kahvedeki kafeinin cildi sıkılaştırma etkisi olduğunu biliyor muydunuz? 1/4 fincan kahve telvesini 3 yemek kaşığı esmer şeker ve 2 yemek kaşığı eritilmiş hindistancevizi yağı ila karıştırıp macun haline getirin. Selülitli bölgeye uygulayarak bir fırçayla masaj yapın. Kalan macunu kavanozda saklamayı unutmayın. En iyi sonuç için haftada 2-3 kez ve en az 1 ay uygulayın.