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Meğer yağ lekesi böyle çıkarılıyormuş! Bebe pudrası, karbonat, tuz ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Şüphesiz, lekeler arasında en inatçı, en can sıkıcı olanı yağ lekesidir. Çok önemli bir yemeğin ortasında kendinizi bir anda üstünüze damlamış sinir bozucu salata sosu ile uğraşırken bulabilirsiniz. En sevdiğiniz tişörtü toz bezine dönüştürebilecek kadar zorlu yağ lekeleri artık gözünüzü korkutmasın. Bu kolay yöntemlerle yağ lekelerine sonsuza kadar veda edebilirsiniz.

Meğer yağ lekesi böyle çıkarılıyormuş! Bebe pudrası, karbonat, tuz ile...

Kurumuş, hemen müdahale edilmemiş bir yağ lekesini temizlemek zordur. Bu yüzden yağlı bir leke oluştuğunda kağıt havlu ya da peçete ile yağı mümkün olduğunca çabuk temizlemeye çalışın. Kıyafetinizi değiştirecek kadar şanslıysanız yağ lekeli giysinizi çamaşır gününü beklemesi için kirli sepetine terk etmeyin. Yağın yerleşerek donmasına izin vermeden lekeli bölgeyi yıkamak üzücü sonuçlardan korur. Hazırsanız, her evde bulunan malzemelerle yağ lekeleri ile savaşmaya başlıyoruz :

SİHİRLİ BEYAZLARIN GÜCÜ

Hızlı ve etkili bu yöntemle yağ lekesinin kıyafetinize yerleşmesine engel olabilirsiniz.

İhtiyacınız:

Lekenin büyüklüğüne göre göz kararı bebe pudrası
Bebe pudrası yoksa karbonat veya tuz
Bir miktar bulaşık deterjanı
Eski bir dış fırçası
Kağıt havlu

Uygulama:

Kıyafetin üzerinden fazla yağı kağıt havluyla temizleyin.
Lekenin üzerine bebe pudrası, tuz ya da karbonat serperek parmağınızla yayın.
Yağın emilimi için lekenin büyüklüğüne göre 5-10 dakika bekleyin.
Bebe pudrası, karbonat ya da tuzun fazlasını silkeleyerek temizleyin.
Birkaç damla bulaşık deterjanını lekeye damlatın. Islak bir dış fırçası yardımıyla köpürterek lekeyi fırçalayın.
Bekletmeden çamaşır deterjanı ile elde ya da çamaşır makinesinde yıkayın.
Dikkat! Renk açma özelliği nedeniyle renkli giysilerde karbonat kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.

BANYONUZDAKİ GİZLİ YARDIMCI

Özellikle renkli ve hassas kıyafetlerden yağ lekelerini çıkarmak için mis kokulu bir çözümümüz var!

İhtiyacınız:

Temiz bir kase
Yarım çay bardağı ılık su
Bir tatlı kaşığı dolusu saç şampuanı
Eski bir dış fırçası
Uygulama:

Temiz bir kasenin içinde şampuanı ılık su ile karıştırarak iyice köpürtün.
Lekenin büyüklüğüne göre; kıyafetinizi bu çözeltiye batırabilir ya da diş fırçası yardımıyla fırçalayabilirsiniz.
Şampuanı duruladıktan sonra kıyafetinizi her zamanki gibi yıkayın.

ÇARE HER ZAMAN MUTFAKTA

Yerleşmiş yağ lekeleri için uzman çözüm: Bulaşık deterjanı. Kurumuş, zorlu yağ lekelerinde etkili bu yöntemi gömlek yakalarındaki inatçı lekeler için de tercih edebilirsiniz.

İhtiyacınız:

Eski bir havlu
Temiz kaşık
Birkaç damla bulaşık deterjanı
Uygulama:

Kıyafetinizin yağ lekeli kısmının altına eski bir havlu koyun. Böylece yağın, kıyafetinizin diğer kısımlarına bulaşmasını engellersiniz.
Havluyu yerleştirdikten sonra, kaşık yardımıyla mümkün olduğunca yağı kaldırmaya çalışın. Bu aşama keskin olmayan bir meyve bıçağı da tercih edebilirsiniz.
Lekenin üzerine birkaç damla bulaşık deterjanı damlatarak parmağınızla yedirin. Hafifçe ovalayın.
5 dakika bekletip ılık su ile durulayın.
Her zaman yıkadığınız gibi uygun çamaşır deterjanı ile yıkayın.

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