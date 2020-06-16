Meğer yağ lekesi böyle çıkarılıyormuş! Bebe pudrası, karbonat, tuz ile...

Kurumuş, hemen müdahale edilmemiş bir yağ lekesini temizlemek zordur. Bu yüzden yağlı bir leke oluştuğunda kağıt havlu ya da peçete ile yağı mümkün olduğunca çabuk temizlemeye çalışın. Kıyafetinizi değiştirecek kadar şanslıysanız yağ lekeli giysinizi çamaşır gününü beklemesi için kirli sepetine terk etmeyin. Yağın yerleşerek donmasına izin vermeden lekeli bölgeyi yıkamak üzücü sonuçlardan korur. Hazırsanız, her evde bulunan malzemelerle yağ lekeleri ile savaşmaya başlıyoruz :

SİHİRLİ BEYAZLARIN GÜCÜ

Hızlı ve etkili bu yöntemle yağ lekesinin kıyafetinize yerleşmesine engel olabilirsiniz.

İhtiyacınız:

Lekenin büyüklüğüne göre göz kararı bebe pudrası

Bebe pudrası yoksa karbonat veya tuz

Bir miktar bulaşık deterjanı

Eski bir dış fırçası

Kağıt havlu

Uygulama:

Kıyafetin üzerinden fazla yağı kağıt havluyla temizleyin.

Lekenin üzerine bebe pudrası, tuz ya da karbonat serperek parmağınızla yayın.

Yağın emilimi için lekenin büyüklüğüne göre 5-10 dakika bekleyin.

Bebe pudrası, karbonat ya da tuzun fazlasını silkeleyerek temizleyin.

Birkaç damla bulaşık deterjanını lekeye damlatın. Islak bir dış fırçası yardımıyla köpürterek lekeyi fırçalayın.

Bekletmeden çamaşır deterjanı ile elde ya da çamaşır makinesinde yıkayın.

Dikkat! Renk açma özelliği nedeniyle renkli giysilerde karbonat kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.