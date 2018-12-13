Meghan Markle gibi olayım derken bambaşka birine dönüştü!

Susex düşesi Meghan Markle'dan sonra tavan yapan çil akımı hız kesmeden devam ediyor. Dünyada milyonlarca kişinin izlediği düğünle dünyaevine giren Markle, çillerini ortaya çıkaran varla yok arası makyajıyla adından söz ettirmişti.

Alman YouTuber yıldız Naomi Jon da takipçileri için sıksık makyaj videoları yayınlıyor. Naomi bu kez Meghan'da ilham alarak çil yapma tekniklerini paylaştı. Ancak bu tekniği kınayla deneyince ortaya ilginç, bir o kadar da komik görüntüler çıktı.

592 binin üzerinde takipçisi olan vlogger kına kullanarak daha uzun süren bir etki oluşturmak istemiş, ancak durum 'hayaller hayatlar' olayına dönüşmüştü.

Burnunu, elmacık kemiklerini, alnını hatta göz kapaklarını bile kınayla boyayan Naomi, kınanın cildini tahriş etmeye başladığını söyledi ama, videoyu yayınlamaya ve çil uygulamaya devam etti.

Naomi videoda, 'cildim biraz yanıyor bu normal mi?' diye sordu, bu sırada kına, kırmızı lekeler haline gelmeye başlamıştı. Kınayı ıslak mendille temizlemeye çalışsada artık çok geçti. Genç kız göz yaşları içerisinde ''Ölmek istiyorum. Bu da ne böyle?'' diyerek çaresiz kalışını anlattı.

Çilleri geçirmek için fondöten süren, zeytinyağı uygulayan ancak yine de geçiremeyen talihsiz kadın 10 dakikalık videoyu, '' yarın işe nasıl gideceğimi bilemiyorum. Cehenneme gitmek istiyorum. Çok pişmanım. Kötü karar verdiğim anlardan biri işte'' diyerek bitirdi.

