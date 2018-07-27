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Meghan Markle ve Prens Harry 'kurallar umrumuzda değil' deyip öpüştüler

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

Oturuş biçiminde, el sallama şekline, ayakkabının topuk boyuna kadar katı kuralları olan Kraliyet Ailesi'nde Meghan Markle geldiğikten sonra kurallar yıkılmaya başladı. İngiliz kraliyet ailesinin "protokol kurallarını" pek de umursamayan çifti Prens Harry ile Meghan Markle bir kez daha bu özelliklerini gözler önüne serdi.

Meghan Markle ve Prens Harry 'kurallar umrumuzda değil' deyip öpüştüler

Evlendikten sonra Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını alan Markle ile Prens Harry, dün Lesotho'da AIDS'e yakalanan ya da HIV virüsü taşıyan genç insanlara yardım amacıyla düzenlenen Sentebale Polo Kupa'sının konukları arasındaydı.

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Yardım toplamak amacıyla oynanan polo maçını Prens Harry'nin takımı kazandı. Kupa töreni sırasında ise gözlerini kocasından ayıramayan Meghan Markle daha sonra tebrik etmek için de onu öpücüklere boğdu.

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Prens Harry ve Meghan Markle, objektifler karşısında birbirlerine dakikalarca süren bir kutlama öpücüğü verdi.

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Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan bu tebrik öpücüğü akıllara 31 yıl önce Prenses Diana ve Prens Charles öpüşmesini getirdi.

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1987 yılında aynı etkinlikte kocası Charles'le öpüşen Prenses Diana'da çok konuşulmuştu. Prenses Diana da Kraliyet Ailesi’nin katı kurallarına, disiplin düşkünü havasına karşı aykırı bir duruş sergiliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle Prens Harry Kraliyet Lady Diana

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