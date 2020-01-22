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  4. Meghan Markle ve Prens Harry, paparazzilerin izinsiz çektiği fotoğraflara tepkili: 'Yasal yollara başvurmak zorunda kalırız'

Meghan Markle ve Prens Harry, paparazzilerin izinsiz çektiği fotoğraflara tepkili: 'Yasal yollara başvurmak zorunda kalırız'

22.01.2020 02:30 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakma kararı alan Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Kanada'da gazeteciler tarafından çekilen fotoğraflarına tepki gösterdi ve fotoğrafların rızaları olmadan çekilip gazetelere basıldığını söyleyerek bir yasal uyarıda bulundu.

Meghan Markle ve Prens Harry, paparazzilerin izinsiz çektiği fotoğraflara tepkili: 'Yasal yollara başvurmak zorunda kalırız'

İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakma kararı alan Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Kanada'da gazeteciler tarafından çekilen fotoğraflarına tepki gösterdi ve fotoğrafların rızaları olmadan çekilip gazetelere basıldığını söyleyerek bir yasal uyarıda bulundu.

Meghan Markle'ın Kanada'nın Vancouver Adası'nda oğlu Archie ile birlikte köpeklerini gezdirirken çekilen fotoğraflarının, Markle'ı gizlice takip eden ve çalılıklara saklanmış paparazziler tarafından çekildiği belirtildi.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın avukatları, çiftin söz konusu fotoğrafların kullanılmasına izin vermediklerini vurgulanıyor ve fotoğrafı çekip tabloid gazetelerde basanlar tacizle suçlanıyor.

Avukatlar, paparazzilerin bu tutumunu yargıya taşımaya da hazır olduklarını ifade ediyor.

Avukatların açıklamasında Meghan Markel ve Prens Harry'nin Vancouver'daki evlerinin içinin dahi büyük lensli fotoğraf makineleriyle görüntülenmeye çalışıldığı vurgulandı.

Çiftin Vancouver'da kaldıkları evin önünde çok sayıda gazeteci kamp kurmuş durumda.

Prens Harry de Vancouver'da

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerden çekilmesinin ardından Meghan Markle çiftin oğlu Archie ile birlikte yaklaşık iki hafta önce Kanada'ya gitmişti.

Salı günü Prens Harry de Kanada'ya hareket etti. Ailenin ne zaman İngiltere'yi ziyaret edeceği ya da ne kadar süre Kanada'da kalacağı bilinmiyor.

Prens Harry Kanada'ya hareket etmeden önce Londra'da katıldığı bir resepsiyonda konuşmuş ve Kraliyet görevlerinden çekilmekten başka bir seçeneği kalmadığı için ailesi adına bu kararı aldığını söylemişti.

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