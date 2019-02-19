Meghan ve Harry doğum öncesi hazırlığında! Fotoğrafçı Alison Jackson yaptı yapacağını

Evlendikleri günden beri gündemden düşmeyen Düşes Meghan ve Prens Harry ilkbahar aylarında ilk çocuklarını kucaklarına alacak. Dünyanın merakla izlediği çift bebekleri ve yaptıkları hazırlıklar hakkında pek bilgi paylaşmasa da onların yerine birileri 'hayal' etmeye başladı bile.

Ünlülerin birebir taklitleriyle ön plana çıkan fotoğrafçı Alison Jackson, Düşes Meghan ve Prens Harry'nin benzerlerini kullanarak 'kamera arkası' hissi veren eğlenceli bir fotoğraf serisi ortaya çıkardı. Çiftin doğumdan önceki son birkaç ayını nasıl geçirebileceklerini hayal eden Alison, çiftin yoga yapışını, bebek kıyafetleri ve hangi isimleri koymayacakları konusunda bile tahminde bulunmuş.