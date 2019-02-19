Meghan ve Harry doğum öncesi hazırlığında! Fotoğrafçı Alison Jackson yaptı yapacağını

Evlendikleri günden beri gündemden düşmeyen Düşes Meghan ve Prens Harry ilkbahar aylarında ilk çocuklarını kucaklarına alacak. Dünyanın merakla izlediği çift bebekleri ve yaptıkları hazırlıklar hakkında pek bilgi paylaşmasa da onların yerine birileri 'hayal' etmeye başladı bile.
Ünlülerin birebir taklitleriyle ön plana çıkan fotoğrafçı Alison Jackson, Düşes Meghan ve Prens Harry'nin benzerlerini kullanarak 'kamera arkası' hissi veren eğlenceli bir fotoğraf serisi ortaya çıkardı. Çiftin doğumdan önceki son birkaç ayını nasıl geçirebileceklerini hayal eden Alison, çiftin yoga yapışını, bebek kıyafetleri ve hangi isimleri koymayacakları konusunda bile tahminde bulunmuş.
Ünlü kraliyet çifti ilk çocuklarına kapalı kapılar ardında nasıl hazırlanıyor?
Henüz cinsiyeti açıklanmayan bebek için hem kız hem de erkek bebek kıyafetleri alınıyor.
Prens'e ve Düşes'e benzeyen kişiler, isim seçeneklerinin bulunduğu tahtada elti Kate'in ve açıklamalarıyla kızı Meghan'ı sıkıntıya sokan baba Thomas'ın ismini çizmiş görünüyor. Listenin geri kalanı tipik Amerikan tarzı isimlerden oluşuyor.
Fotoğraflar Prens Harry'nin ilgili bir baba olacağının da sinyalini veriyor. Harry burada bebeklerinin tekme atışını dinliyor.
Harry, Meghan'ın hamilelik yogası yapmasına yardımcı oluyor.
Yogaya düşkün olduğunu sıksık dile getiren Meghan'ın taklitleri de oldukça iddialı hareketler yapıyor.
Harry'in ve Meghan'ın benzerleri göbek ölçümü yapıyor.
Sağlıklı beslenen Meghan'dan kaçamak yapan Harry, Düşes'ten ayrı geçirdiği zamanlarda hamburger yemeyi ihmal etmiyor.
Meghan görmeden yapılan kaçamaklar
Kraliyet Ailesi'nden bir fotoğraf çekimi. Burada Kraliçe Elizabeth, Camilla, William, Kate, George ve Carole Middleton benzerleri yer alıyor.
Jackson daha önce Prens George'un doğumundan önce hamile bir Kate ve ve ilk çocuğunu bekleyen bir William'ı hayal etmişti.
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