İki medeni insan! Meghan ve Prens Harry'nin eski sevgilisi aynı partide

Sussex düşesi Meghan Markle Londra'daki Moda Ödülleri'ne katılımıyla davetlileri şoke etmişti. Givenchy'in sanat yönetmeni olan ve ona ikonik gelinlik tasarlayan Clare Waight Keller'a ödül veren Markle, belirginleşen karnıyla da dikkat çekmişti.

Aynı gecede dikkat çeken başka detay ise etkinliğe Prens Harry'nin 2012 yılından 2014 yılına kadar birlikte olduğu ve evlenmelerine kesin gözüyle bakılan manken ve oyuncu Cressida Bonas'ın da katılmasıydı.

Cressida Bonas ile Meghan'ın yan yana gelip gelmediği ise bilinmiyor. Bonas, Kraliyet çiftinin düğününe de katılmıştı.

''GÜVERCİNİ KAFESE KAPATMAK GİBİ''

2017 yılında BBC'ye verdiği röportajda Bonas, ''Kraliyet'e mensup olmak demek bir güvercinin kafese kapatılması gibi. Kendimi bağımsız ve güçlü bir kadın olarak görüyorum. Harry ile birlikte olduğumuz dönemde gördüğüm ilgi gerçek değildi. Kuru gürültüden ibaretti. İnsanın bunu daima hatırlaması önemli'' demişti.



