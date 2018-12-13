KADIN

İki medeni insan! Meghan ve Prens Harry'nin eski sevgilisi aynı partide

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.12.2018 14:13 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün tasarımcı Clare Waight Keller'ı desteklemek ve yılın moda tasarımcısı ödülünü vermek için Londra'daki Moda Ödüllerine katılan Sussex düşesi Meghan Markle sürpriz katılımıyla herkesi şaşırtmıştı. Ancak törende şaşırtıcı olan tek şey bu değildi.

İki medeni insan! Meghan ve Prens Harry'nin eski sevgilisi aynı partide

Sussex düşesi Meghan Markle Londra'daki Moda Ödülleri'ne katılımıyla davetlileri şoke etmişti. Givenchy'in sanat yönetmeni olan ve ona ikonik gelinlik tasarlayan Clare Waight Keller'a ödül veren Markle, belirginleşen karnıyla da dikkat çekmişti.

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Aynı gecede dikkat çeken başka detay ise etkinliğe Prens Harry'nin 2012 yılından 2014 yılına kadar birlikte olduğu ve evlenmelerine kesin gözüyle bakılan manken ve oyuncu Cressida Bonas'ın da katılmasıydı.

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Cressida Bonas ile Meghan'ın yan yana gelip gelmediği ise bilinmiyor. Bonas, Kraliyet çiftinin düğününe de katılmıştı.

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''GÜVERCİNİ KAFESE KAPATMAK GİBİ''

2017 yılında BBC'ye verdiği röportajda Bonas, ''Kraliyet'e mensup olmak demek bir güvercinin kafese kapatılması gibi. Kendimi bağımsız ve güçlü bir kadın olarak görüyorum. Harry ile birlikte olduğumuz dönemde gördüğüm ilgi gerçek değildi. Kuru gürültüden ibaretti. İnsanın bunu daima hatırlaması önemli'' demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle londra moda ödülleri Cressida Bonas

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