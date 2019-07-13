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Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 02:02 | Son Güncelleme

Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci-yazar, Bedir Yayınevi sahibi Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı, siyaset dünyasından önemli isimleri de yasa boğdu.

Türk siyasetinin önemli isimleri Eygi'nin vefat haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli mütefekkir Mehmed Şevket Eygi Bey'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, üzüntüsünü şu sözlerle aktardı:

"Türk matbuatının onuruna düşkün, değerlerinden asla taviz vermeyen, cesur kalemlerinden muhterem Mehmed Şevket Eygi bey hakka yürüdü. Onu Selatin camilerinde coşkulu kalabalıklarla kılınan sabah namazlarında esen bir rüzgar olarak hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Gazete yazarı, kıymetli mütefekkir ve ilim adamı Mehmed Şevket Eygi'nin ahirete irtihal ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. İrfan ve hakikat yolunda bir ömür geçiren merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Mütefekkir, yazar Mehmed Şevket Eygi Bey'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de Eygi'nin cesur kalemiyle değerlerinden taviz vermediğinin altını çizerek, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli mütefekkirlerden Mehmed Şevket Eygi Bey’e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." şeklinde üzüntüsünü paylaştı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kalemiyle inandıklarını çekinmeden savunan, kendine has zarif bir üsluba sahip, bir dönemin sembol ismi Mehmet Şevket Eygi beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm sevenlerine taziyelerimi iletiyorum." sözlerine yer verdi.

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu ise Mehmed Şevket Eygi’nin çok değerli bir yazar, kıymetli bir ilim adamı olduğunu belirterek, "Dinimizi ve manevi değerlerimizi savunduğu için cezalar aldı. Çok çileler çekti. Çok şükür yeni Türkiye'yi görerek huzur içinde gitti. Ruhun şad, mekanın cennet olsun değerli hocam." değerlendirmesinde bulundu.

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