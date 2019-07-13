İSTANBUL (AA) - Gazeteci-yazar, Bedir Yayınevi sahibi Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı, siyaset dünyasından önemli isimleri de yasa boğdu.

Türk siyasetinin önemli isimleri Eygi'nin vefat haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli mütefekkir Mehmed Şevket Eygi Bey'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, üzüntüsünü şu sözlerle aktardı:

"Türk matbuatının onuruna düşkün, değerlerinden asla taviz vermeyen, cesur kalemlerinden muhterem Mehmed Şevket Eygi bey hakka yürüdü. Onu Selatin camilerinde coşkulu kalabalıklarla kılınan sabah namazlarında esen bir rüzgar olarak hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Gazete yazarı, kıymetli mütefekkir ve ilim adamı Mehmed Şevket Eygi'nin ahirete irtihal ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. İrfan ve hakikat yolunda bir ömür geçiren merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.