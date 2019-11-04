HABER

Mehmet, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kullandığı motosikletin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan Durdu Mehmet Şen (19), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehmet, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kullandığı motosikletin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan Durdu Mehmet Şen (19), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Zafer Caddesi üzerinde 20 Ekim'de meydana gelen kazada, Durdu Mehmet Şen kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayarak ağır yaralanan Şen, ihbar üzerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Adana'daki Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Şen, 15 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

FOTOĞRAFLI

Skandal! Sırf eğlence için... Skandal! Sırf eğlence için...
Çaldıklarını satmak üzereyken yakalandılarÇaldıklarını satmak üzereyken yakalandılar
Süt kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildiSüt kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Van’da terör operasyonu! PKK/KCK cephaneliği imha edildi

PKK/KCK cephaneliği imha edildi

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Babaanne cinayeti davasında yeni gelişme! Torun için kırmızı bülten kararı

Babaanne cinayeti davasında toruna kırmızı bülten kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.