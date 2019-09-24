Mehmet Baransu davasında mütalaa: “Dosyada görevsizlik kararı verilsin"

Cumhuriyet Savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay tarihinde sanık Murat Şevki Çoban’ın Taraf Gazetesi’nde sorumlu yazı işleri müdürü olduğu, sanık Mehmet Baransu’nun ise aynı gazetenin yazarı olduğu belirtildi.

Savcı, dosyanın görevsizlikle başka mahkemeye gönderilmesini istedi

Suç tarihinde, iddianamenin düzenlendiği tarihte ve halen yürürlükte bulunan 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 27/2 maddesi uyarınca basılı eserler yoluyla işlenen suçlarda 2 numaralı Ağır Ceza Mahkemesinin görevli olduğu kaydedildi. Belirtilen yasal düzenlemeler kapsamında İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsiz olduğu anlaşılmakla görevsizlik kararı verilerek, dosyanın yetki ve görevli İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise beyanda bulunmak için süre talep ettiklerini söyledi. Taraf avukatlarına beyanda bulunmaları için gelecek celseye kadar süre veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.