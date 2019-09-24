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Mehmet Baransu davasında mütalaa: “Dosyada görevsizlik kararı verilsin"

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 15:30 | Son Güncelleme

Taraf Gazetesi eski yazarı Mehmet Baransu’nun, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber kapsamında, "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50 yıla kadar yargılandığı davada duruşmaya gelmek istemediğine dair dilekçe sunan Baransu, duruşmaya gelmedi.

Taraf Gazetesi eski yazarı Mehmet Baransu’nun, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber kapsamında, "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50 yıla kadar yargılandığı davada duruşmaya gelmek istemediğine dair dilekçe sunan Baransu, duruşmaya gelmedi. Mütalaasını açıklayan savcı, görevsizlik kararı verilerek dosyanın İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini istedi.

Taraf Gazetesi eski yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber kapsamında "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 20. celsesi görüldü.

Baransu duruşmaya katılmak istemedi
Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Mehmet Baransu’nun avukatı Yahya Engin ile sanık Murat Şevki Çoban’ın avukatı Figen Albuga Çalışkuşu katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Mehmet Baransu’nun duruşmaya katılmak istemediğine dair dosyaya dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi.

Cumhuriyet Savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay tarihinde sanık Murat Şevki Çoban’ın Taraf Gazetesi’nde sorumlu yazı işleri müdürü olduğu, sanık Mehmet Baransu’nun ise aynı gazetenin yazarı olduğu belirtildi.

Savcı, dosyanın görevsizlikle başka mahkemeye gönderilmesini istedi
Suç tarihinde, iddianamenin düzenlendiği tarihte ve halen yürürlükte bulunan 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 27/2 maddesi uyarınca basılı eserler yoluyla işlenen suçlarda 2 numaralı Ağır Ceza Mahkemesinin görevli olduğu kaydedildi. Belirtilen yasal düzenlemeler kapsamında İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsiz olduğu anlaşılmakla görevsizlik kararı verilerek, dosyanın yetki ve görevli İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep etti.
Sanık avukatları ise beyanda bulunmak için süre talep ettiklerini söyledi. Taraf avukatlarına beyanda bulunmaları için gelecek celseye kadar süre veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinde Baransu’ya ait "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı anlatıldı. Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban ve Mehmet Baransu’nun, MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge, bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtildi.

İddianamede, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl 2’şer aydan 50 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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