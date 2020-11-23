Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası

Eski Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, MGK ile MİT belge ve bilgilerini elde etmek ve yayımlamak suçlamalarıyla yargılandığı davada 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Baransu hakkında hazırlanan iddianamede, Taraf gazetesinde yayımlanan "Gülen'i bitirme kararı 2014'te MGK'da alındı" başlıklı haber ile "MGK planı devrede" başlıklı köşe yazısı da suçlamalara delil olarak gösterilmişti.

Davada Baransu ile birlikte Taraf gazetesinin o dönem sorumlu yazı işleri müdürü olan Murat Şevki Çoban da yargılanıyordu.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 26'ncı ve karar duruşmasında Çoban oturuma katılmadı. Baransu ise tutuklu bulunduğu hapishaneden SEGBİS ile savunmasını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Adalet yerini bulsun gerekirse kıyamet kopsun" sözlerine atıf yapan Baransu, "Ben de şimdi sizin mahkemenizden adalet bekliyorum" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme Çoban hakkındaki tüm suçlamalardan beraat kararı verdi.

Mart 2015'ten bu yana tutuklu

Dava konusu haber 28 Kasım 2013 tarihinde yayımlandı.