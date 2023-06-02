Mehmet Barlas neden öldü, kaç yaşında öldü? Ünlü gazeteci Mehmet Barlas kimdir? İşte ünlü gazetecinin hayatı!

Mehmet Barlas hayata gözlerini yumdu. 81 yaşında hayatını kaybetti aktarılan ünlü gazeteci Mehmet Barlas, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'te başlamıştı. İsa Tatlıcan, ünlü gazetecinin okurlarına, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diledi. İşte Mehemt Barlas'ın hayatı ve biyografisi...

MEHMET BARLAS NEDEN ÖLDÜ?

İsa Tatlıcan Barlas'ın ölümünü "Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ı kaybettik. Okurlarının, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun" diyerek duyurdu.

MEHMET BARLAS KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü bir hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Barlas'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Mehmet Barlas 1942 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olmuştur. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Türkiye'de yayımlanan gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Mehmet Barlas, hala Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydı.

Çeşitli dönemlerde Star TV, atv, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre atv'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yaptı. NTV'de ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile beraber Makam Farkı adlı programı yapmıştır

