HABER

Mehmet Özhaseki: "Birinci önceliğimiz havaalanı metrosu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Birinci önceliğimiz Kızılay’dan havaalanına giden hattın bitirilmesi" dedi.Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 28.

AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Birinci önceliğimiz Kızılay’dan havaalanına giden hattın bitirilmesi" dedi.
Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 28. Dönem 11. Meclis Toplantısı’na katılan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, Ankara için tek tek başlıklar belirleyip, yol haritası çizdiklerini söyledi. Yerel seçim var diye iki alt geçit yapmakla belediyecilik olmayacağını belirten Özhaseki, yerli ürün meselesine ilişkin, belediyenin ihtiyaçlarını içeriden karşılamamasına yan gözle bakacağını dile getirdi. Başkentler arasında devasa bir rekabet olduğunun altını çizen Özhaseki, "Başkent olarak biz bu yarışta gerilerdeyiz, dolayısıyla yapacağımız çok iş var. Projelerimizi hazırladık, bir kitap halinde bastırıp dağıttık. Vatandaş bizden ne görmek istiyor, neler eksik bunları tek tek tespit ettik. Sporda, kültürde, çevre alanında neler yapacağımızı tek tek yazdık. Biz dersimize çalıştık ve bunları uygulamak istiyoruz. Bunları uyguladığımızda her alanda Ankara daha farklı bir kent olacak. Belediye turizmi, sanayiyi, ticareti geliştirirse, kültürde, sanatta projeler ortaya koyarsa, sporda tesisler yaparsa pasta büyür. Kocaman bir pasta olur, ondan sonra herkes dilim dilim alır. Ankara’da üstü kapalı, tozlanmış bir hazine var. Ankara’da 72 tane müze var, Cumhuriyet döneminin en güzel kamu binaları var. Her gün önünden geçiyoruz ama farkında değiliz" şeklinde konuştu.

"CHP adayının projesi yok"
Yerel seçimlere yönelik değerlendirme yapan Özhaseki, "Aday olduğumda zannettim ki 3-4 aday çıkacak, onlar da projelerini yazacaklar, sonra projeleri konuşacağız. İnsanlar projeleri konuşacaklar, insanlar bu aday projeyi yapar yapmaz diye konuşacak zannediyordum. 1-2 ay boyunca böyle bekledim, iki aday var karşımızda CHP ve DSP. DSP’den yeni aday olmuş, projesi varsa açıklar. Ama diğer adaydan bir tane bile proje çıkmadı. Hiç değilse seçmene saygıdan dolayı bunu yazmak lazım. İlerde seçmen bunu yazdı, yaptı yapmadı diyebilmeli. Üzüntüm burada proje konuşamıyoruz" diye konuştu.
Metro hattına ilişkin bir soru üzerine Özhaseki, "Birinci önceliğimiz Kızılay’dan havaalanına giden hattın bitirilmesi" karşılığını verdi.

PARTNERBu kampanyaya katılanlar Samsung telefon kazanıyor!Bu kampanyaya katılanlar Samsung telefon kazanıyor!
HDP’li Erdoğan, adaylığının düşürülmesini yargıya taşıyorHDP’li Erdoğan, adaylığının düşürülmesini yargıya taşıyor
Kılıçdaroğlu: Bizimki hizmet etme, diğerlerininki yeşil dolar mücadelesi (2)Kılıçdaroğlu: Bizimki hizmet etme, diğerlerininki yeşil dolar mücadelesi (2)

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.