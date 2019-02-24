AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ortada bir bütçe var, buna asla yan gözle baktırmayız. O bütçeyi canımız gibi, malımız gibi koruduk ve söylediğimiz bütün hizmetleri yaptık. Kafamız ne Pensilvanya’da ne de Kandil’de" dedi.

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, ATO Congresium’da düzenlenen Yenimahalle Proje Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Programda konuşan Özhaseki, Ankara için ortaya konulan projeleri ekip olarak çalışarak, verilen sözleri yerine getireceklerini kaydetti. Programda bulunan Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki’den bahseden Özhaseki, "Ankaralı vatandaşlarımız Çankaya’yı gezmeye gidiyorlar mı, ama Altındağ’ı gezmeye, görmeye gidiyorlar. Veysel bey hizmet adamıdır" dedi.

1994 yılı öncesinde İstanbul’da ve Ankara’da eylemci işçi ve memurlar olduğunu dile getiren Özhaseki, eylemcilerin vatandaşlara oy kullandırtmadığı dönemleri anlattı. AK Parti olarak o dönem sonrasında hizmet belediyeciliğini getirdiklerini söyleyen Özhaseki, "Ortada bir bütçe var, buna asla yan gözle baktırmayız. O bütçeyi canımız gibi, malımız gibi koruduk ve söylediğimiz bütün hizmetleri yaptık. Kafamız ne Pensilvanya’da ne de Kandil’de. Helal oylarımızı çaldırmamak hepimizin görevi. Gece gündüz demeyeceğiz, tatil dinlemeden çalışacağız" şeklinde konuştu.

