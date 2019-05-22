Mehmet Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir

Göksu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "CHP adayının hakkımdaki sözleri için tek söyleyeceğim. Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir. Taklidin eninde sonunda varacağı noktayı da tüm Türkiye dün gece hep birlikte görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

İşte Göksu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

CHP adayının hakkımdaki sözleri için tek söyleyeceğim



Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir. Taklidin eninde sonunda varacağı noktayı da tüm Türkiye dün gece hep birlikte görmüş olduk. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) 21 Mayıs 2019

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programına konuk ettiği CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na Tevfik Göksu'nun yaptığı bir açıklama ile ilgili "Bu iddialara neden yanıt vermediniz?" diye sormuş, sorulan soru sonrası programda gergin anlar yaşanmıştı.

Ekrem İmamoğlu soru karşısında, "Uydurma bir yerel gazete, bana diyorlar ki "Niye cevap vermiyorsun?" Niye cevap vereceğim? Yunansa yunandır, Rumsa Rumdur, bu ülkede Rum var mı? Var, Yunanlı var mı? Var. İşte ne biliyim Ermeni vatandaşımız var mı? Var. Herkes var. Benim de secerem belli yani. İmamoğlu ailesini kime sorsan Trabzon’da tanırlar. Seceresinin nereden geldiğini, ben şimdi oturup da seceremi mi anlatacağım? Kime? Aklı kıt bir belediye başkanına, “aklı kıt”, “cahil”, iftira atıyor ya. Kim derse ona “aklı kıt” derim, kim derse bakın." ifadelerini kullanmıştı.

