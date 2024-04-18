Mehmet Uçum’dan yüzde 50+1 mesajı: Ayar gelecek sinyali sonucu çıkarmaya çalışanlar boşuna uğraşmasınlar

2024 yerel seçimlerinde ortaya çıkan tablonun ardından yeniden gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne ilişkin tartışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü kabine toplantısı sonrası yaptığı, “Siyaset kurumunun eskiye dönüş tartışmaları yerine mevcut sistemin daha iyileştirilmesine mesai harcamasının Türkiye için daha faydalı olacağına inanıyorum” açıklamasının ardından Mehmet Uçum’dan da yüzde 50+1 kuralı hakkında dikkat çeken bir çıkış geldi.

Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne geçişin yedinci yılı nedeniyle önceki gün yaptığı açıklamayı hatırlatarak bu açıklamadan yüzde 50+1 kuralının değişeceği sonucu çıkarmanın doğru olmayacağını söyledi.

“SİYASETİN DEĞİL HALKIN İHTİYAÇLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLİR”

Uçum şu ifadeleri kullandı:

“Bu açıklamadan “yüzde 50+1’e ayar gelecek sinyali” sonucunu ısrarla çıkarmaya çalışanlar boşuna uğraşmasınlar.

Tam tersine bu açıklama yüzde 50+1 kuralının demokratik siyasetteki dönüştürücü gücüne işaret ediyor ve bu kuralın toplumsal ve siyasal güvence normu olduğunu vurguluyor.

Siyaset zaman zaman yüzde 50+1 kuralını tartışmaya açsa bile, bu kural siyasetin değil halkın ihtiyaçlarına göre değerlendirilir. Böyle olunca da yüzde 50+1 kuralının halkın ihtiyaçları açısından devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılır.”

Bu açıklamadan “yüzde 50+1’e ayar gelecek sinyali” sonucunu ısrarla çıkarmaya çalışanlar boşuna uğraşmasınlar.



Tam tersine bu açıklama yüzde 50+1 kuralının demokratik siyasetteki dönüştürücü gücüne işaret ediyor ve bu kuralın toplumsal ve siyasal güvence normu olduğunu… https://t.co/fAooyIuCnW — Mehmet Uçum (@mehmetucum) April 18, 2024







