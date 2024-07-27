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  4. Teröre büyük darbe! 25 hedef imha edildi: Çok sayıda terörist öldürüldü

Teröre büyük darbe! 25 hedef imha edildi: Çok sayıda terörist öldürüldü

27.07.2024 00:36
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde düzenlenen hava harekatında Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) kullandığı mağara, sığınak ve depoların imha edilerek çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröre büyük darbe! 25 hedef imha edildi: Çok sayıda terörist öldürüldü

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki 3 bölgede 25 hedefin imha edildiği belirtildi. MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

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"Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 26 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Irak msb terör örgütü
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