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Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'daki camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu.

Antalya'daki Yivli Minare Camisi'nde Fetih Suresi'nin okunmasının ardından sabah namazı kılındı.

Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Osman Artan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın da katıldığı programda, Mehmetçik için dualar edildi.

Vali Karaloğlu, cami çıkışında yaptığı açıklamada, terör koridorunu yok etmek, güney sınırlarını güvenlik altına alabilmek için Türk ordusunun milletin duasıyla Barış Pınarı Harekatı'na başladığını söyledi.

Akşam camilerde sela, sabah namazında da Fetih Suresi okunduğunu ifade eden Karaloğlu, orduya milletin duasının iletildiğini belirtti.

Vali Karaloğlu, katılımcılara çorba dağıttı.

Isparta'daki Mimar Sinan Cami'sinde Fetih Suresi okundu. Protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, operasyonun başarıyla sonuçlanması için dua etti.

Burdur'daki Ulu Cami'de sabah namazında Fetih Suresi okundu. Operasyonun başarıyla sonuçlanması için vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, Mehmetçik için dualar etti.

Muğla'daki camilerde de Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Programlara, protokol üyelerinin yanı sıra öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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