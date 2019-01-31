HABER

"Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisi oyuncularından engellilere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:14 | Son Güncelleme

"Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisi oyuncularından engellilere ziyaret

İSTANBUL (AA) - TRT 1'de yayınlanan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yönetmeni ve oyuncuları, engelli gençleri ziyaret etti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan engelliler tarafından dizi sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla düzenlenen anketten, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yakın tarihe ışık tutan "Mehmetçik Kutlu Zafer" adlı dizi, birinci çıktı.

Dizinin yönetmeni Kamil Aydın ile oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz, Özgü Kaya, Semih Ertürk ve Yiğit Uçan, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında, engelli geçlerle bir araya geldi.

Asker üniformalı kursiyerler tarafından karşılanan oyuncular, atölyeleri gezdikten sonra gençlerle birlikte hem kilim dokudu hem de müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Kursiyerler de konukları için şiirler okuyup, şarkılar seslendirdi.

Öte yandan, engellilerin oylarıyla başarılı bulunan isimlere ödülleri takdim edildi. En iyi yönetmen ödülü Kamil Aydın'a, en iyi erkek oyuncu ödülü İsmail Ege Şaşmaz'a, en iyi kadın oyuncu ödülü Özgü Kaya'ya, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülleri de Semih Ertürk ve Yiğit Uçan'a, en iyi yapımcı ödülü de Mehmet Bozdağ'a verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yönetmeni ve oyuncularının engelli gençlerin yüzlerini güldürdüklerini ifade etti.

Yönetmen Kamil Aydın ise ödülün kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. İlginiz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Program sonunda engelliler, oyuncularla fotoğraf çekildi.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivaliErzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali
Hortum seraları vurdu, evlerin çatılarını uçurduHortum seraları vurdu, evlerin çatılarını uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı engeli geçler engelli gençler Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi TRT

En Çok Okunan Haberler

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

4 kadınla yaşadığı çarpık ilişkiye dini alet etti!

4 kadınla yaşadığı çarpık ilişkiye dini alet etti!

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.