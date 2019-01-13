HABER

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

Batman'ın Kozluk ilçesinde Kevrigevir Tepe'de kurulan Gümüşörgü Jandarma Karakolu sayesinde PKK'lı teröristlerin Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi engellendi - Karakolda görev yapan Mehmetçik, ağır arazi ve kış şartlarına rağmen operasyonlar gerçekleştirerek, terör örgütüne darbe vuruyor - Vali Hulusi Şahin, zor şartlarda görev yapan karakoldaki askerlere moral ziyaretinde bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde kurulan Gümüşörgü Jandarma Karakolu sayesinde Mehmetçik, ağır kış şartlarına rağmen gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere geçit vermiyor.

Kevrigevir Tepe'deki Gümüşörgü Jandarma Karakolu'nda görev yapan Mehmetçik, ağır arazi ve kış şartlarına rağmen 24 saat gözetleme ve gerektiğinde operasyonlar gerçekleştirerek, terör örgütüne darbe vuruyor.

Sıfırın altında 20 derece hava koşullarına ve yer yer bir metreye ulaşan kara rağmen terör örgütüne karşı mücadele eden askerler, mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu sayede PKK'lı teröristlerin Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi engelleniyor.

- "Aslanlar gibi Türk bayrağını dalgalandırıyorlar"

Batman Valisi Hulusi Şahin, beraberinde Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile moral amacıyla ziyaret ettiği karakoldaki mevzilere inerek, nöbet tutan askerlerle sohbet etti.

Vali Şahin'e Gümüşörgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Savaş Uçar, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Karakol sayesinde teröristlerin Diyarbakır ve Bingöl tarafına geçişinin engellendiğini vurgulayan Uçar, "24 saat esaslı nöbetlerle gözetlemeler yapılarak bölge kontrol altında tutuluyor. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." dedi.

Vali Şahin de bölge genelinde teröristlere geçit verilmediğini belirterek, "Mehmetçik vatanın her noktasında olduğu gibi burada da aslanlar gibi Türk bayrağını dalgalandırıyorlar. Onlara moral vermek için ziyarete geldik. Ayrıca asayiş hizmetlerini de değerlendirdik." dedi.

Karakoldan il merkezine dönüşü sırasında Vali Şahin, Türk bayraklarıyla aracını durduran çocuklara oyuncak hediye etti.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Sağanağın vurduğu İzmir'de hayat normale döndüSağanağın vurduğu İzmir'de hayat normale döndü
Bir ili karıştıran olay! Görüntü sosyal medyaya düştü...Bir ili karıştıran olay! Görüntü sosyal medyaya düştü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acı tepe Batman Bingöl Diyarbakır geçiş helkıs dağı kandil tepe kartola dağı Kozluk kozluksason PKK Sason terör zeban deresi

En Çok Okunan Haberler

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...

Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki vahşetin altından yasak aşk çıktı!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Ordu'da yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyayı ayağı kaldıran bıçaklama olayı kurgu çıktı

Bir ili karıştıran olay! Görüntü sosyal medyaya düştü...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar yağışı geliyor)

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığında öldürüldüler

Son dakika: 'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.