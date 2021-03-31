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  4. Mehmetçikten 10 aydır göremediği annesine ağlatan doğum günü sürprizi!

Mehmetçikten 10 aydır göremediği annesine ağlatan doğum günü sürprizi!

31.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan uzman er İbrahim Büyüktelli, Hatay'da yaşayan ailesine sürpriz yaptı. İzin gününde annesine doğum günü için pasta alarak evine giden Büyüktelli, annesine sevinç gözyaşları döktürdü.

Yaptırdığı pastayla annesinin yaşadığı Çaylı Mahallesi'ndeki eve gelen uzman er İbrahim Büyüktelli, evin merdivenlerinde mumları yakarak evlerinin kapısını çaldı.

10 AY SONRA İLK KEZ GÖRDÜ

Kapıyı açan anne Zübeyde Çinçin, karşısında 10 aydır Afrin’de görev yapan oğlunu üzerinde üniforması elinde pastayla görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

GÖZYAŞLARINI ENGELLEYEMEDİ

Yaşadığı şoktan sonra oğluna sıkı sıkı sarılan anne sevinç gözyaşları döktü. O anlar ise Mehmetçiğin arkadaşı tarafından cep telefonunu kamerasıyla görüntülendi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
suriye Asker Hatay
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