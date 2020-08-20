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Meis Adası çevresinde hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 12:45 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türk fırkateyni, Yunanistan'ın Meis Adası önünde ise Yunan fırkateyninin bekleyişi sürüyor. Bugün bölgede 3 askeri helikopter de alçak uçuş yaptı.

Meis Adası çevresinde hareketlilik

Türkiye'nin 'Oruç Reis' için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateyn Kaş ilçesindeki Limanağzı önünde, Yunan fırkateyni ise Meis Adası önünde bekleyişini sürdürüyor.

3 HELİKOPTER ALÇAK UÇUŞ YAPTI

Bölgede 4 gün aradan sonra bu sabah 3 askeri helikopter, Kaş üzerinde alçak uçuş yaptı.

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Helikopterler, Meis Adası önlerinden geçiş yaparken, bunlardan biri Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı piste indi. Diğer 2 helikopter ise bölgeden ayrıldı.

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Türk ve Yunan fırkateylerinin, bölgeden zaman zaman seyre çıktıkları da görüldü.

(DHA)

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