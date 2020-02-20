Meizu 17 klasik kamera tasarımını tercih edecek

Firma önceki başarısını tekrar yakalama peşinde. Öncelikle cihazın bu sefer Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek. Cihazın tasarımı ile ilgili de beklenmedik gelişmeler bulunuyor.

Daha önce sızan ve olması muhtemel olan yuvarlak kamera modülünün olmayacağı. Firma yayınladığı yeni tasarım fotoğrafında bu apaçık belli oluyor. Firma daha önceki modellerde olduğu gibi klasik kamera tasarımını kullanacak.

Meizu17 ‘nin teknik özelliklerinde ise bir önceki modele göre önemli değişiklikler var. Ana yani arka kamerasında 4 tane sensör yer alacak, üçü dikey olarak yer alırken diğer yan tarafında yer alacak.

Görsel olarak ise yayınlanan fotoğraftaki gibi ince bir çerçeve ile gelecek, yani 0 çerçeveye yakın şık bir tasarımı ve kullanım odaklı bir telefon olacak. Ülkemizde henüz aktif olmasa da cihaz 5G teknolojisini destekleyecek.

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