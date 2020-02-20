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Meizu 17 klasik kamera tasarımını tercih edecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Meizu 16T telefonu ile kendine özel bir kullanıcı kitlesi oluşturmuştu. Tasarımı, özellikleri ve fiyat-performansı ile kendine has bir kullanıcı kitlesi edinen Meizu şimdi de Meizu17 ile karşımıza çıkacak

Meizu 17 klasik kamera tasarımını tercih edecek

Firma önceki başarısını tekrar yakalama peşinde. Öncelikle cihazın bu sefer Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek. Cihazın tasarımı ile ilgili de beklenmedik gelişmeler bulunuyor.
Daha önce sızan ve olması muhtemel olan yuvarlak kamera modülünün olmayacağı. Firma yayınladığı yeni tasarım fotoğrafında bu apaçık belli oluyor. Firma daha önceki modellerde olduğu gibi klasik kamera tasarımını kullanacak.
Meizu17 ‘nin teknik özelliklerinde ise bir önceki modele göre önemli değişiklikler var.  Ana yani arka kamerasında 4 tane sensör yer alacak, üçü dikey olarak yer alırken diğer yan tarafında yer alacak.
Görsel olarak ise yayınlanan fotoğraftaki gibi ince bir çerçeve ile gelecek, yani 0 çerçeveye yakın şık bir tasarımı ve kullanım odaklı bir telefon olacak. Ülkemizde henüz aktif olmasa da cihaz 5G teknolojisini destekleyecek.

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