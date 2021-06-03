Meizu Watch ortaya çıktı

Klasik bir tasarıma sahip olan Mix’in aksine, yeni saat tamamen ekrandan oluşacak. Ön taraftaki 1.78” AMOLED panel, çoğu saatte alacağınızdan daha büyük. Boyut ve 368 x 448 piksel çözünürlük, son Apple Saatlerinin boyutlarıyla mükemmel bir şekilde eşleşiyor. Ekran keskin (326 ppi) parlak (500 nit) ve 2.5D Goilla Glass ile korunuyor. Meizu Watch’ın bir eSIM’i var, bu nedenle aramaları ve metinleri yönetebilir ve hatta ona yardımcı olacak bir akıllı telefon olmadan müzik akışı yapabilirsiniz.

Meizu Pay da destekleniyor, bu nedenle koşuya çıkarken nakit para getirmenize bile gerek yok. Saat, dört Cortex-A53 çekirdeğe sahip 12 nm’lik bir çip olan Snapdragon Wear 4100 tarafından destekleniyor. Meizu’nun Wear OS tabanlı Flyme for Watch dediği bir şeyi çalıştırıyor. Yonga seti 1 GB RAM ve cömert 8 GB depolama alanı ile donatılmış. Elbette 2,4 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC ve LTE’yi destekliyor.

Saat, kalp atış hızınızı ölçebilir ve kan-oksijen seviyenizi izleyebilir. Ayrıca uyku ve stres takibi özelliğine sahip ve 13 farklı egzersiz modunu destekliyor. Meizu Watch bugün resmi sitesinde satışa çıktı. Fiyatı 1.500 CNY (235$/192 €) ve siyah ve nane olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor.