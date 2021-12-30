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Mekke’nin fethi bu yıl ne zaman? Mekke’nin 31 Aralık mı, 1 Ocak mı?

30.12.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl, İslam alemi için önemli bir tarihin de yaklaşmasına neden oluyor. Peygamber Efendimizin doğup büyüdüğü şehir Mekke’nin fethinin yıl dönümü yaklaşıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Hicret’in 8’inci yılında 10 bin kişilik ordu ile Medine’den yola çıkmıştı.

Mekke’nin fethi bu yıl ne zaman? Mekke’nin 31 Aralık mı, 1 Ocak mı?

4 Ocak 630’da Peygamberimizin ordusu, 4 kola birden ayrılarak, Mekke’yi kuşatma altına aldı. Peki Mekke’nin fethi ne zaman? Mekke ne zaman fethedildi? Mekke’nin fethi 31 Aralık mı, 1 Ocak mı? İşte detaylar…

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü harekete geçerek, 10 bin kişilik ordu ile Medine'den doğru yola çıktı.

4 Ocak 630’da Peygamber Efendimiz, ordusunu 4 kola ayırarak, "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz." Sözleriyle ordusunu şehre yaydı.

Fetih Suresi'ni okuyan binlerce Müslüman Mekke'ye giriş yaptı. 3 kol direnişe geçmezken, Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630’da gerçekleşti.

MEKKE’NİN FETİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Peygamberimiz, Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini ya da Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi.

Mekkeliler, teklifleri reddederek, harbe hazırlanacaklarını bildirdiler. Mekkeliler sonrasında fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslümanları bir barışa ikna etmesi için Medine'ye gönderdiler. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı (1 Ocak 630). 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Hz. Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Hz. Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

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