HABER

Mekke'nin fethinin 1388. yılı dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 21:37 | Son Güncelleme

AGD Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş: - "Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne'de de Mekke'nin fethinin 1388. yılı dönümünün coşkusunu yaşıyoruz. Mekke'nin fethi insanlık tarihi açısından son derece önemlidir. Mekke'nin fethiyle birlikte tevhit inancı yeryüzüne yayılmıştır"

EDİRNE (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi, Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla "Mekke'nin Fethi Gecesi" programı düzenledi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ETSO) program, Eski Cami İmam-Hatibi Hafız Harun Kezer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, İslam'ın rahmet ve merhamet medeniyeti olduğunu belirtti.

Mekke'nin fethinin İslam tarihi açısından önemini dile getiren İriş, "Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne'de de Mekke'nin fethinin 1388. yılı dönümünün coşkusunu yaşıyoruz. Mekke'nin fethi insanlık tarihi açısından son derece önemlidir. Mekke'nin fethiyle birlikte tevhit inancı yeryüzüne yayılmıştır. Mekke'nin fethiyle mazlumların yüzü gülmüştür. Mekke beldelerin anasıdır ve tüm müminlerin kıblesi Kabe Mekke'dedir. Bu gece Müslümanlar açısından çok önemlidir. " diye konuştu.

Sinevizyon gösterisiyle devam eden program, Kosova'dan gelen grubun ilahi seslendirmesiyle sona erdi.

Programda, Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

PARTNERBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyorBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyor
Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...
Yeni yılı ellerinde meşaleyle kayarak karşıladılarYeni yılı ellerinde meşaleyle kayarak karşıladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Mekke'nin Fethi" programı AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş islamiyet

En Çok Okunan Haberler

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

Hasan Akar'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

Hasan Akar'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı!

Taksim'de hareketlilik! Tek tek arandılar

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

Milli Piyango sorgula: 2019 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Kısa yeni yıl mesajları: 2019’a girerken Whatsapp, SMS, Twitter, Instagram için en güzel kısa yeni yıl mesajları...

Sevdikleriniz için en güzel yeni yıl mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.