HABER
  4. O liderin 'Beyaz Fil'ine alıcı çıkmadı!

O liderin 'Beyaz Fil'ine alıcı çıkmadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un kemer sıkma politikaları kapsamında satmak istediği başkanlık uçağı, ABD'de alıcı bulamadığı için ülkeye geri getirilecek.

O liderin 'Beyaz Fil'ine alıcı çıkmadı!

Ülke basınında çıkan haberlere göre, 2018'den beri ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir hangarda bekletilen başkanlık uçağının satılamadığı için Meksika'ya getirilmesi kararı alındı.

Lopez Obrador, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, yerel basında "Beyaz Fil" benzetmesi yapılan başkanlık uçağının yeniden satışa çıkarılması ya da kiraya verilmesi olasılıklarının masada olduğunu belirtti.

Devlet bankalarından Banobras'ın sözcüsü Jorge Mendoza da uçağa 130 milyon dolara kadar alıcının çıktığını ancak bir takım finansal problemler nedeniyle satışın gerçekleştirilemediğini kaydetti.

SON UÇUŞU G20'YE OLMUŞTU

Devlet Başkanı Lopez Obrador'un, 1 Aralık 2018'de yemin ederek görevine başlamasının ardından, ilk icraatı, eski devlet başkanının lüks uçağını satışa çıkarmak olmuştu.

Boeing Dreamliner 787-8 tipi uçak, son yolculuğunu 2018'in Kasım'da, eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun G20 Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yapmıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Avustralya'da 5 binin üzerinde deve itlaf edildi!Avustralya'da 5 binin üzerinde deve itlaf edildi!
Gana’da feci otobüs kazası: 34 ölü, 54 yaralıGana’da feci otobüs kazası: 34 ölü, 54 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı beyaz fil Meksika satış

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan çok önemli Trump açıklaması

İran'dan çok önemli Trump açıklaması

Avustralya'da 5 binin üzerinde deve itlaf edildi!

Avustralya'da 5 binin üzerinde deve itlaf edildi!

Gana’da feci otobüs kazası: 34 ölü, 54 yaralı

Gana’da feci otobüs kazası: 34 ölü, 54 yaralı

Lübnan'da halk yeniden sokaklarda

Lübnan'da halk yeniden sokaklarda

Hafter ateşkes masasından neden kalktı?

Hafter ateşkes masasından neden kalktı?

İran'dan açıklama: O kişiyi tutukladık!

İran'dan açıklama: O kişiyi tutukladık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.